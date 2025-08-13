В Китае ввели ответные санкции против ЕС

13 августа 2025, 12:41

В КНР ввели ответные санкции против двух учреждений ЕС

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Китай ввёл ответные меры против двух финансовых учреждений Европейского союза — об этом 13 августа сообщило Министерство коммерции КНР. Ведомство опубликовало «Решение о принятии контрмер в отношении двух финансовых учреждений ЕС», которое вступает в силу с 13 августа 2025 года.