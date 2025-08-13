В Китае ввели ответные санкции против ЕС
Китай ввёл ответные меры против двух финансовых учреждений Европейского союза — об этом 13 августа сообщило Министерство коммерции КНР. Ведомство опубликовало «Решение о принятии контрмер в отношении двух финансовых учреждений ЕС», которое вступает в силу с 13 августа 2025 года.
Пекин объясняет эти шаги противодействием санкциям ЕС, в рамках 18‑го пакета включившего два китайских финучреждения и, по его мнению, серьёзно нарушившего международное право. Меры адресованы банкам UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas; китайским организациям запрещается участвовать в транзакциях, сотрудничать или осуществлять иные операции с этими структурами.
Ранее, 18 июля, глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о согласовании постоянными представителями стран ЕС 18‑го пакета санкций против России — в том числе ограничений, затрагивающих работу газопроводов «Северный поток», и решения о снижении потолка цен на российскую нефть.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия выработала «иммунитет» к санкциям.
Читайте также: