В Комитете семей воинов Отечества рассказали, как стать участником программы «Герои Подмосковья»

29 августа 2025, 21:08

Жителям области рассказали, как стать участником программы «Герои Подмосковья»

оригинал Фото: Минтерполитики МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и журналист Владимир Соловьёв посетили Центр специальной подготовки «Витязь» в Балашихе. Он действует на базе пункта отбора на военную службу по контракту. В центре также запустили 30-дневные курсы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.





Как рассказал Воробьёв, среди участников СВО большой популярностью пользуется федеральная программа «Время героев» и её часть – региональная программа «Герои Подмосковья».



Прежде всего, нужно информировать военнослужащих о том, что такие программы существуют. Об этом заявила «Радио 1» глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

«Очень важно, чтобы у нашей страны был кадровый резерв настоящих патриотов. Прежде всего, необходима информационная составляющая. Я состою как в федеральной программе, так и в региональной. Важно просматривать заявки и своевременно подсказывать, на какие критерии нужно обратить внимание, чем дополнить», – отметила Белехова.

«Здесь нет ограничений, идёт ли речь о действующем или уволенном, демобилизованном участнике специальной военной операции. Если вы в данный момент служите, вы ставитесь в резерв. Когда закончите службу, если вас отобрали, начнётся обучение, то есть вы попадаете в ближайший поток. Для этого нужно высшее образование, поскольку в большинстве случаев это будет государственная служба. Нужно написать заявление, заполнить анкету, пройти отборочное тестирование. Дальше, если вы проходите в следующий этап, надо пройти контактный опрос, чтобы понять ваши сильные стороны. Кто может участвовать, например, в программе «Герои Подмосковья», указано на её сайте», – заключила собеседница «Радио 1».