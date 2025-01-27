​В США предупредили о «взрыве» горячих точек в Европе при заморозке конфликта с Украиной

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Заморозка конфликта на Украине может спровоцировать хаос в других частях Восточной Европы, утверждает американский профессор Джон Миршаймер из Чикагского университета в интервью журналисту Гленну Гринвальду.
Миршаймер выделил шесть потенциальных «горячих точек»: Арктика, Балтика, Белоруссия, Калининград, Молдова и Черное море. По его словам, эти регионы могут стать ареной новых противоречий между Западом и Россией.
Миршаймер добавил, что «замороженный» конфликт на Украине не принесет долгожданного мира из-за сохранения токсичных отношений между сторонами. Только полноценное мирное соглашение способно предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к диалогу с новой администрацией США по вопросу урегулирования украинского конфликта. Однако, по его словам, главной целью должно быть достижение долгосрочного мира, а не временное перемирие.
Утром 26 января сообщалось, что президент США Дональд Трамп вновь заявил о желании в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
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«Шесть горячих точек в Восточной Европе, которые могут взорваться на наших глазах», — предупредил профессор.
Миршаймер добавил, что «замороженный» конфликт на Украине не принесет долгожданного мира из-за сохранения токсичных отношений между сторонами. Только полноценное мирное соглашение способно предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.
Мирошник ответил на предложение в Европе отправить «миротворцев» на Украину
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к диалогу с новой администрацией США по вопросу урегулирования украинского конфликта. Однако, по его словам, главной целью должно быть достижение долгосрочного мира, а не временное перемирие.
Утром 26 января сообщалось, что президент США Дональд Трамп вновь заявил о желании в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
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Мария Моисеева