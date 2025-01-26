Стало известно, когда Трамп планирует разрешить конфликт на Украине

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Американский лидер Дональд Трамп хочет разрешить украинский конфликт до весны, пишут обозреватели британской The Independent, ссылаясь на источники.
«Трамп ставит своей целью закончить войну к весне», — сказано в материале.По мнению источника, новоиспеченный хозяин Белого дома может вести двойную игру с киевским режимом и Москвой, чтобы реализовать свой замысел.
Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт на Украине «за сутки». Многие политики не восприняли его всерьез, заявив, что в конфликте замешаны и другие страны. Кроме того, некоторые журналисты уверены, что Трамп не сможет надавить ни на Киев, ни на Москву по причине отсутствия рычагов для этого.
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Никита Кротов