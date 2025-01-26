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Стало известно, когда Трамп планирует разрешить конфликт на Украине

The Independent: Трамп хочет разрешить украинский конфликт до весны
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Американский лидер Дональд Трамп хочет разрешить украинский конфликт до весны, пишут обозреватели британской The Independent, ссылаясь на источники.
«Трамп ставит своей целью закончить войну к весне», — сказано в материале.
По мнению источника, новоиспеченный хозяин Белого дома может вести двойную игру с киевским режимом и Москвой, чтобы реализовать свой замысел.



Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт на Украине «за сутки». Многие политики не восприняли его всерьез, заявив, что в конфликте замешаны и другие страны. Кроме того, некоторые журналисты уверены, что Трамп не сможет надавить ни на Киев, ни на Москву по причине отсутствия рычагов для этого.

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Семь украинских дронов сбили над Крымом и Белгородской областью
26 января 2025, 20:09

Фото: istockphoto/NiseriN

Семь украинских дронов за два часа сбила российская ПВО над Крымским полуостровом и Белгородской областью, проинформировали в Минобороны РФ вечером в воскресенье, 26 января.
«С 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь беспилотников», — гласит сообщение оборонного ведомства.
В МО РФ уточнили, что над Крымом сбили два аппарата, а над Белгородской областью — пять аппаратов.

Перед этим в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой народной республике.

Кроме того, российские военные освободили населенный пункт Зеленое.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.

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Стали известны доходы США от конфликта на Украине
Ouest-France: доход США от конфликта на Украине составляет свыше 318 миллиарда
26 января 2025, 19:28

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

США заработали на украинском конфликте свыше 318 миллиарда долларов, пишет Ouest-France. Таким образом прибыль американской стороны от оружейных продаж в 2024 году выросла на 29%, уточнили обозреватели.
«Продажи американских вооружений по итогам 2024 года подскочили на 29% — до рекордной суммы 318,7 млрд долларов. Как сообщили в Госдепе, это связано с тем, что многие страны стремятся пополнить запасы оружия взамен того, что было отправлено на Украину», — сказано в публикации.
Автор статьи резюмировал, что прогнозы роста продаж оружейных производителей оптимистичны при глобальной нестабильности. Более того, в ближайшие кварталы могут вырасти заказы на системы Patriot, снаряды и бронетехнику.

Ранее стало известно о том, что происходит в западных СМИ в плане освещения конфликта на Украине.

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#россия
#украина
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Бойцы ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР
26 января 2025, 19:06

Фото: istockphoto/zim286

Российские бойцы освободили от ВСУ населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике, доложили в Минобороны РФ.
«В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики», — приводится сводка оборонного ведомства.
Боевики ВСУ лишились примерно полутора сотен единиц живой силы, танка, боевой бронемашины, трех автомобилей, а также четырех орудий полевой артиллерии, одно из которых производства НАТО.

Ранее в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Зеленое.

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#минобороны рф
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«Показательный поворот»: Пушков о происходящем в западных СМИ
Пушков: СМИ Запада изменили подход к освещению конфликта на Украине
26 января 2025, 18:21

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Западные СМИ изменили подход к освещению украинского кризиса, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Политик уточнил, что причиной тому послужила объективная фронтовая реальность.
«Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к «коллективному признанию» того, что Россия побеждает», — гласит публикация.
На фоне российской спецоперации в Донбассе западные союзники Киева начали финансировать ВСУ, используя Украину, чтобы навредить России. Однако Запад не раз говорил о том, что Киеву было бы неплохо перейти на самофинансирование.

Перед этим стало известно, чем сейчас занимается альянс НАТО.

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Развозжаев: в Севастополе объявлена ракетная опасность
26 января 2025, 16:41

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Ракетную опасность объявили в Севастополе в связи с угрозой атаки баллистическими ракетами. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Михаил Развозжаев.
«Ракетная опасность. Внимание всем. Баллистика. Принять меры безопасности», — сказано в публикации чиновника.
Уточняется, что в городе не работает общественный и морской наземный транспорт.

Перед этим стало известно, что в Липецкой области был объявлен желтый режим воздушной опасности.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник предпринимает регулярные попытки атаковать приграничные российские территории. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет всех поставленных целей.

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Bloomberg: НАТО хочет давать странам ЕС секретную информацию по вооружениям
26 января 2025, 16:10

Фото: istockphoto/Manuel-F-O

НАТО ищет способы передачи данных военным компаниям по своим целям производства в условиях секретности. Об этом пишут обозреватели Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Альянс ищет способ сообщать некоторые из своих совокупных целей в формате, которым можно было бы безопасно поделиться, чтобы убедить компании увеличить производственные мощности. Этот шаг потребует консенсуса между союзниками и может быть реализован в ближайшие несколько месяцев», — сказано в материале.
Отмечено, что альянс уже начал передачу европейским государствам, входящим в блок НАТО, секретных стандартов, рассчитанных на достижение оперативной совместимости между армиями стран-участниц.

Ранее сообщалось, что в США рассказали о новых российских беспилотниках.

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Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Зеленое в ДНР
26 января 2025, 15:52

Фото: istockphoto/fortton

Населенный пункт Зеленое в Донбассе освободили бойцы ВС РФ от боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны в воскресенье, 26 января.
«В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики», — гласит сводка оборонного ведомства.
В МО РФ добавили, что суточные потери ВСУ в зоне ответственности «Центра» составили примерно 650 единиц живой силы убитыми и ранеными, а также четыре броневика, восемь машин и три полевых артиллерийских орудия.

Перед этим стало известно, как российская армия освободила Кругленькое курского направления от боевиков ВСУ.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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В США рассказали о новых дронах российских войск
Forbes: российские войска используют дроны нового типа с камерами-фотоловушками
26 января 2025, 14:42

Фото: iStock/Diy13

Бойцы ВС РФ начали применять FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками, которые позволяют передавать видеосигнал. Об этом информирует Forbes.
По информации издания, данный аппарат был собран из дешевых и имеющихся в открытой продаже деталей. Дрон является «эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать», говорится в материале журнала.

Особенности конструкции подобных БПЛА позволяют им оставаться незамеченными в непосредственной близости от дорог и передавать видеоматериалы о всех объектах, которые находятся в поле их зрения.

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Лукашенко о Зеленском на переговорах с Россией: «выкобенивался, как мог»
Лукашенко: Зеленский на переговорах с РФ в 2022 году выкобенивался, как мог
26 января 2025, 14:04

Фото: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский вел себя некорректно на переговорах с Россией в 2022 году. Об этом Telegram-каналу «Пул Первого» рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Эти украинцы... Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи», — пояснил политик.
Лукашенко также отметил, что просил российскую сторону не уезжать, дабы не быть обвиненной в срыве переговоров. По словам главы Беларуси, его слова возымели действие.

«…Они меня послушались», — резюмировал Лукашенко.
Как отмечал президент России Владимир Путин, во время переговоров в турецком Стамбуле в 2022 году стороны достигли договоренностей. Однако на фоне приезда британского экс-премьера Бориса Джонсона, Киев решил продолжить боевые действия.

Перед этим сообщалось, за что попытался оправдаться Зеленский.

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