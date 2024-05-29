В Ровенской области при ударе ВС РФ сдетонировал арсенал — подполье

Фото: iStock/dzika_mrowka
ВС РФ нанесли удар по военным объектам ВСУ в городе Сарны Ровенской области, после чего произошла мощная детонация. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
«Местные жители зафиксировали два серьезных взрыва в 2:40 и 2:50 ночью 29 мая. Оба взрыва были с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.
Он пояснил, что город Сарны представляет собой серьёзный логистический хаб еще с Первой мировой войны. При этом местное Сопротивление зафиксировало и сообщило, что военные части используются иностранцами.
Таким образом, по словам Лебедева, удары по городу связаны с тем, что в последнее время ВСУ активно завозили на территорию воинской части вооружение и боекомплекты.
Читайте также:
Подполье сообщило о взрыве в Одессе
Подполье сообщило о ракетном ударе в Херсонской области
Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ, который готовился принять F-16
Элина Позднякова