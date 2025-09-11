В Копейске ликвидируют исправительную колонию №6, известную VIP-сидельцами
Министерство юстиции РФ приняло решение о закрытии исправительной колонии №6 в Копейске, где ранее содержались мэры ряда городов Челябинской области и значительное число представителей местной элиты. Объявление об этом было сделано в середине апреля.
Согласно информации URA.RU, причиной ликвидации стало снижение числа заключенных. Многие осужденные отправились на специальную военную операцию, получив возможность искупить вину.
ИК №6 представляет собой колонию строгого режима для первоходов, то есть тех, кто впервые совершил тяжкие или особо тяжкие преступления. Учреждение стало одним из лучших в Челябинской области. Здесь созданы комфортные условия для отбытия наказания.
История колонии началась в послевоенные годы, когда лагерное отделение №9 было преобразовано в исправительно-трудовое заведение. На его территории располагались несколько жилых бараков и производственные цеха, где заключенные занимались обработкой древесины.
