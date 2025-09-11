В Копейске ликвидируют исправительную колонию №6, известную VIP-сидельцами

11 сентября 2025, 15:37

Фото: iStock/konstantin71

Министерство юстиции РФ приняло решение о закрытии исправительной колонии №6 в Копейске, где ранее содержались мэры ряда городов Челябинской области и значительное число представителей местной элиты. Объявление об этом было сделано в середине апреля.