В Котельниках отправили гуманитарную помощь для участников СВО
Видео: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Ассоциация ветеранов СВО городского округа Котельники отправила новую партию гуманитарной помощи военнослужащим в зону спецоперации. Среди груза — запчасти для автомобилей «УАЗ» и «НИВА», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ваш вклад — это настоящая поддержка и сила для наших бойцов. Спасибо за неравнодушие! Победа будет за нами!», — сказали они.
«Вместе мы делаем важное дело!», — добавил он.