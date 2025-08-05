Достижения.рф

В Котельниках отправили гуманитарную помощь для участников СВО

Видео: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Ассоциация ветеранов СВО городского округа Котельники отправила новую партию гуманитарной помощи военнослужащим в зону спецоперации. Среди груза — запчасти для автомобилей «УАЗ» и «НИВА», сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В ответном видео-обращении бойцы поблагодарили председателя Совета депутатов Анатолия Бондаренко, а также руководителя ассоциации Дениса Сиваконя.

«Ваш вклад — это настоящая поддержка и сила для наших бойцов. Спасибо за неравнодушие! Победа будет за нами!», — сказали они.
Каждая отправленная посылка — это знак внимания и заботы жителей Котельников. Сиваконь отдельно поблагодарил тех, кто участвует в сборах и оказывает помощь.
«Вместе мы делаем важное дело!», — добавил он.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0