Прокуратура: Водитель автобуса не повез сына бойца СВО в Башкирии
В Башкирии прокуратура провела проверку после того, как водитель автобуса отказался везти 17-летнего сына участника СВО.
Подросток пытался уехать из села Охлебинино в Уфу, где ему как льготнику полагается бесплатный проезд. В ходе разбирательства выяснилось, что транспортное средство не оснастили специализированной контрольно-кассовой техникой.
Прокуратура внесла представление директору компании-перевозчика. Нарушения устранили, виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее два человека попали под автобус на остановке в российском городе.