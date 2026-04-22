22 апреля 2026, 14:44

Прокуратура: Водитель автобуса не повез сына бойца СВО в Башкирии

В Башкирии прокуратура провела проверку после того, как водитель автобуса отказался везти 17-летнего сына участника СВО.





Подросток пытался уехать из села Охлебинино в Уфу, где ему как льготнику полагается бесплатный проезд. В ходе разбирательства выяснилось, что транспортное средство не оснастили специализированной контрольно-кассовой техникой.



Прокуратура внесла представление директору компании-перевозчика. Нарушения устранили, виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.



