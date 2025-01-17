В Севастополе задержан подозреваемый в госизмене

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В Севастополе возбуждено уголовное дело против местного жителя, который, по данным ФСБ, передавал военной разведке Украины информацию о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, задержанный вступил в чат иностранного мессенджера Telegram, координируемый украинскими спецслужбами, и собирал данные о местоположении российских военных объектов. Эти сведения предназначались для подготовки атак на российские позиции.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется дальнейшее расследование.
Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к двадцати годам тюремного заключения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется дальнейшее расследование.
Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к двадцати годам тюремного заключения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова