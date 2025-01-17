Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Севастополе задержан подозреваемый в госизмене

В Севастополе задержан подозреваемый в госизмене

На жителя Севастополя, пересылавшего Киеву данные о ПВО, завели дело о госизмене
Фото: iStock/txking

Фото: iStock/txking

В Севастополе возбуждено уголовное дело против местного жителя, который, по данным ФСБ, передавал военной разведке Украины информацию о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, задержанный вступил в чат иностранного мессенджера Telegram, координируемый украинскими спецслужбами, и собирал данные о местоположении российских военных объектов. Эти сведения предназначались для подготовки атак на российские позиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется дальнейшее расследование.



Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к двадцати годам тюремного заключения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Москвичке, обозвавшей строителей «руснёй», грозит 25 лет тюрьмы по пяти статьям

«Байден на краю ядерного конфликта»: в Госдуме ответили на возможную передачу ЯО Киеву

В российском регионе студента осудили за сотрудничество с СБУ
#дело
#уголовное дело
#telegram
#чат
#байден
#сбу
ВС РФ освободили более 60% изначально занятой ВСУ территории Курской области
17 января 2025, 12:35

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России освободила 63,2% территории Курской области от изначально занятой противником при вторжении в российское приграничье. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе отражения операции ВСУ под Курском.
По данным ведомства, армия России наступает по всем направления в Курской области, а противник несет тяжелые потери и вынужден отступать, несмотря на все новые резервы.

«Освобождены 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 кв. км)», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там отметили, что с начала января текущего года бойцы группировки «Север» освободили Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

В январе противник потерял в Курской области более 5,6 тысяч военных и большое число техники, в том числе западного производства.

Читайте также:

ВСУ перебрасывают резервы и технику в Курскую область

Окружение ВСУ в Судже, успехи в Курской области, подготовка к освобождению Торецка: последние новости СВО

Жительница курского приграничья: ВСУ обстреливали мирное население
#минобороны рф
#армия
#армия россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выплаты и льготы для бойцов СВО в 2025 году: что положено за контракт с Минобороны РФ
17 января 2025, 12:26

Фото: iStock/Evgeny555

Ежедневно контракт с Минобороны приходят заключать порядка тысячи россиян. Такие данные привел глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, говоря о том, что на сегодняшний день в России нет необходимости проводить новую мобилизация ввиду полного обеспечения ВС РФ личным составом.
При заключении контракта с Минобороны РФ военнослужащие обеспечиваются целым пакетом льгот и выплат и получают статус ветерана боевых действий. Государство поддерживает не только самих защитников родины, но и членов их семей. Что положено бойцам СВО, рассказывает «Радио 1».

Выплаты бойцам СВО в Подмосковье


Жителям Московской области при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей. Также предусмотрена и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. При этом бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 205 тысяч рублей ежемесячно. Выплаты зависят от воинского звания и должности.

Перед отправкой в зону СВО контрактников в Подмосковье обучают опытные инструкторы, которые обеспечат высший уровень подготовки. Бойцам предоставляется лучшая доступная на сегодняшний день экипировка, а также обеспечивается особый уровень взаимодействия с родственниками.

Выплаты за награды


За получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов.

Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.

Сохранение рабочего места


Работодатели обязаны сохранять рабочее место за контрактником на весь период прохождения им военной службы в зоне СВО. Это время засчитывается в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности.

Выплаты за ранения


При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей.

Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей.

Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.

Беременным женам и детям


Особую поддержку государство предоставляет семьям участников спецоперации. Например, беременной жене мобилизованного военнослужащего назначают единовременную выплату в 38 963 рубля. А ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного составляет 16 698 рублей. Детям-инвалидам, чьи родители погибли на спецоперации, получать двойную пенсию. Им будут положены пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца.

Поддержка семей военнослужащих


Пока мужчины выполняют задачи спецоперации, государство заботится об их семьях. Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах. Членам семьи военнослужащих при необходимости оказывается психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам.

При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь. Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

Читайте также:

Военные сборы 2025: кого призовут, ответственность за неявку, отправка на СВО

В Госдуме раскрыли планы по новой волне мобилизации

Путин утвердил единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной войны
#подмосковье
#пособие
#пенсии
#дети
#помощь
#минобороны рф
#военные
#выплаты
#травмы
#семьи
#пенсия
#поддержка
#психологическая поддержка
#компенсации
#государство
#сво
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ перебрасывают резервы и технику в Курскую область
Боец «Сальза» сообщил о переброске ВСУ резервов и техники в Курскую область
17 января 2025, 12:03

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВСУ перебрасывают в Курскую область резервные подразделения, чтобы использовать их в контратаках против российской группировки войск «Север». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат».
Отмечается, что украинские войска на данном участке фронта использовали все имеющиеся силы и резервы. При этом, практически все боевые машины пехоты (БМП), боевые бронированные машины (ББМ) и остальная техника, в частности, используемая при попытке прорыва в хутор Бердин, была западного производства. Большая часть – из стран НАТО.

Ранее, в ноябре прошлого года, бойцы спецназа также сообщали, что в Курскую область был переброшен элитный украинский спецбатальон беспилотников «Птицы Мадьяра».

Читайте также:

Пленный украинский пограничник заявил о массовом сжигании тел военнослужащих ВСУ

Небензя: Зеленский пытается доказать, что его режим все еще может воевать

Окружение ВСУ в Судже, успехи в Курской области, подготовка к освобождению Торецка: последние новости СВО
#всу
#украина
#вс рф
#россия
#курская область
#сво
#техника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обученная во Франции бригада ВСУ потерпела сокрушительное поражение
Economist: подготовленная французами 155-я бригада ВСУ столкнулась с катастрофой
17 января 2025, 09:10

Фото: iStock/Mariia Kokorina

155-я механизированная бригада Вооруженных Сил Украины, сформированная при поддержке Франции, столкнулась с серьезными проблемами уже на этапе формирования и понесла тяжелые потери в боях под Покровском (Красноармейск).
Как сообщает газета The Economist, среди основных проблем бригады был низкий уровень мотивации среди военнослужащих, многие из которых были мобилизованы насильно, что нарушает украинские законы.

По данным издания «Цензор.net», в ходе формирования бригады во Франции дезертировало до 50 военнослужащих, а в Украине из 5800 человек личного состава сбежали 1700 солдат. В связи с этими событиями президент Украины Владимир Зеленский инициировал расследование «злоупотреблений властью», чтобы успокоить французскую сторону.

Наиболее тяжелые потери бригада понесла во время боевых действий в районе Покровска, когда управление подразделением фактически развалилось.

Читайте также:

Пленный украинский пограничник заявил о массовом сжигании тел военнослужащих ВСУ

Небензя: Зеленский пытается доказать, что его режим все еще может воевать

Окружение ВСУ в Судже, успехи в Курской области, подготовка к освобождению Торецка: последние новости СВО
#сво
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный украинский пограничник заявил о массовом сжигании тел военнослужащих ВСУ
17 января 2025, 08:50

Фото: iStock/IherPhoto

Пленный украинский пограничник рассказал, что на Украине происходит массовое сжигание тел военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.
Пленный утверждает, что в Харькове не хватает мощностей местного крематория для обработки растущего числа погибших, что привело к доставке мобильных установок для кремации.

«Очень много раненых, еще больше убитых. Стационарный крематорий в Харькове не справляется, поэтому подогнали мобильные (крематории)», — цитирует пленного агентство.

Он также добавил, что сжигание тел проводится не только для снижения финансовых выплат семьям погибших, но и для сокрытия фактов присутствия иностранных наемников на территории Украины.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

Небензя: Зеленский пытается доказать, что его режим все еще может воевать

Окружение ВСУ в Судже, успехи в Курской области, подготовка к освобождению Торецка: последние новости СВО

Жительница курского приграничья: ВСУ обстреливали мирное население
#россия
#население
#сво
#всу
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Небензя: Зеленский пытается доказать, что его режим все еще может воевать
17 января 2025, 08:08

Владимир Зеленский

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский пытается доказать своим западным союзникам, что его режим способен продолжать военные действия. Об этом пишет РИА Новости.
Небензя подчеркнул, что, несмотря на ухудшение ситуации на восточном фронте, Зеленский отправляет все имеющиеся ресурсы в Курскую область для проведения контрнаступления.

По словам Небензя, недавняя попытка украинских сил провести контрнаступление в этом регионе оказалась крайне неудачной. Он отметил, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, как в живой силе, так и в технике, поставляемой Западом.

«Тысячи солдат и сотни единиц техники были потеряны», – добавил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Окружение ВСУ в Судже, успехи в Курской области, подготовка к освобождению Торецка: последние новости СВО

Жительница Хабаровска задержана за сбор информации для разведки Украины

Жительница курского приграничья: ВСУ обстреливали мирное население
#сво
#всу
#зеленский
#солдат
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Окружение ВСУ в Судже, успехи в Курской области, подготовка к освобождению Торецка: последние новости СВО
17 января 2025, 07:38

Фото: iStock/Olena Bartienieva

На фронтах специальной военной операции ситуация остаётся напряжённой. Российские войска продолжают наступление и добиваются успехов в таких районах, как Курская область, Запорожье, Херсон и Угледар. В ответ украинская армия осуществляет удары с использованием беспилотников, однако российская ПВО эффективно отражает эти атаки, в то время как Вооружённые силы России укрепляют свои позиции. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Курская область


В Курской области в районе Погребков продолжаются активные боевые действия по уничтожению групп ВСУ, которые действуют в лесных массивах. Противник использует эти территории для ротации своих сил, но артиллерийские и авиационные удары ВС РФ эффективно накрывают их.

В районе Малой Локны российским войскам удалось уничтожить вражеский танк с помощью ударного беспилотника «Ланцет». После этого экипаж противника укрылся в подвале, но был ликвидирован дроноводами. Армия РФ готовит окружение ВСУ и создание «котла» вокруг Суджи, крупнейшего из оккупированных городов райцентра.
Нанес урон НАТО на $300 млн: Новгородский дрон «Князь Вандал» испытали на СВО, особенности, характеристики
Нанес урон НАТО на $300 млн: Новгородский дрон «Князь Вандал» испытали на СВО, особенности, характеристики

Часовоярское направление


На Часовоярском направлении российские войска добились значительных успехов. Украинские источники подтверждают утрату территории завода огнеупоров и части микрорайона Северный.

Работы по зачистке микрорайона продолжаются, важный стратегический объект — железнодорожный вокзал — теперь находится под контролем Вооружённых сил России. Основные бои ведутся за квартал многоэтажных домов к западу от завода. На южных окраинах города передовые отряды также активно продвигаются вперёд.

Фото:iStock/amixstudio

Запорожское направление


На Запорожском направлении наблюдается активизация боевых действий в районе населённых пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка, куда украинские войска стягивают резервы. ВСУ нанесли удары дронами по частному сектору в городе Пологи, однако жертв удалось избежать.

Угледарское направление


Российские вооружённые силы продолжают своё наступление на Угледарском направлении, добиваясь значительных успехов и расширяя свои контролируемые территории. По информации с фронта, в районе населённых пунктов Нескучное и Новый Комар идут активные боевые действия, в ходе которых российские войска увеличили своё присутствие и укрепили позиции.

Особое внимание уделяется Времевке, где российские штурмовые подразделения, действуя слаженно, вошли в населённый пункт и достигли его центральных районов. Удержание Времевки имеет стратегическое значение: потеря контроля над этим селом может стать серьёзной проблемой для украинских сил, так как гарнизон в Великой Новосёлке окажется полностью окружённым. Это лишит ВСУ манёвренности и усложнит процесс снабжения.

Херсонское направление


На Херсонском направлении значительных изменений не наблюдается. Российские подразделения ежедневно наносят удары по позициям и артиллерийским установкам противника. В свою очередь, ВСУ выпустили 34 снаряда по восьми населённым пунктам на левом берегу Днепра, однако, к счастью, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Военный эксперт объяснил, с кого ВС РФ должны брать пример при ударах по Украине
Военный эксперт объяснил, с кого ВС РФ должны брать пример при ударах по Украине

Торецкое направление


В Торецке российские войска активно продвигаются на севере города, обходя шахту «Торецкая» и прилегающие промышленные зоны как с востока, так и с запада. Кольцо вокруг укреплённых позиций ВСУ постепенно сужается. Бои также продолжаются в районах Щербиновки и Леонидовки. По некоторым данным, ВС РФ уже готовятся к операции по освобождению города.

Читайте также:

Жительница Хабаровска задержана за сбор информации для разведки Украины

Жительница курского приграничья: ВСУ обстреливали мирное население

Депутат Рады Дубинский: Зеленский хочет сорвать переговоры с РФ
#операции
#всу
#вс рф
#танк
#курская область
#статьи
#сво
#запорожская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские войска понесли потери при попытке атаки на российские позиции
Марочко: ВСУ потеряли взвод при попытке отрезать российские войска
17 января 2025, 07:30

Фото: iStock/IherPhoto

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о неудачной попытке украинских войск отрезать российские силы от основных подразделений в районе Двуреченского плацдарма. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Марочко, в ходе активных боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку зайти в тыл российским подразделениям юго-восточнее населенного пункта Двуречная. Однако замысел противника был своевременно выявлен и просчитан командованием российских войск.

В результате предпринятых мер по предотвращению атаки украинские силы не только не смогли реализовать свой план, но и понесли значительные потери, потеряв хорошо обученный штурмовой взвод.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Жительница курского приграничья: ВСУ обстреливали мирное население

Депутат Рады Дубинский: Зеленский хочет сорвать переговоры с РФ

Депутат Рады Бакумов сравнил военкомов из Харькова с ОПГ на фоне мобилизации
#президент
#сво
#всу
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Хабаровска задержана за сбор информации для разведки Украины
17 января 2025, 04:31

Фото: iStock/zoka74

В Хабаровске была помещена под стражу местная жительница, которую задержали за сбор информации в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом рассказали в ТАСС.
«Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность жительницы Хабаровска, которая инициативно через иностранный мессенджер установила отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины с целью оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — передает агентство.

По факту преступления возбуждено уголовное дело за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Отмечается, что задержанная осуществляла сбор данных о сотрудниках правоохранительных органов, а также объектах гражданской и военной инфраструктуры.

Читайте также:

Жительница курского приграничья: ВСУ обстреливали мирное население

В России поставлен рекорд по продаже антидепрессантов населению с начала СВО

В Запорожье при атаке ВСУ пострадали волонтеры из Ставропольского края
#дело
#уголовное дело
#сотрудничество
#всу
#хабаровский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате