Солдат ВСУ трое суток пролежал с трупами сослуживцев, но был спасен военными ВС России

Фото: istock / Sinenkiy
Боец Вооруженных сил Украины 3 дня пролежал среди трупов сослуживцев в Харьковской области, прежде чем его спасли и пленили российские военнослужащие. Об этом рассказал Телеграм-канал военкоров «Русской весны».
Отметим, что Кирилла Проценко из Запорожья мобилизовали насильно.
По данным канала, украинец провел среди тел сослуживцев три дня, прежде чем его нашли и пленили солдаты группировки войск «Север» ВС РФ.
Ранее пленный украинский спецназовец назвал цель захода ВСУ под Белгород. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Российский боец с позывным Манул уничтожил четыре американских Bradley — видео
Появились подробности об атаке дрона ВСУ на «ГАЗель» с людьми под Белгородом
ВСУ нанесли комбинированный удар по Крыму
«В ходе боев в приграничье его подразделение было разгромлено и он остался лежать среди трупов своих сослуживцев, где позже и был обнаружен калининградскими бойцами», — сказано в сообщении.
По данным канала, украинец провел среди тел сослуживцев три дня, прежде чем его нашли и пленили солдаты группировки войск «Север» ВС РФ.
Ранее пленный украинский спецназовец назвал цель захода ВСУ под Белгород. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Российский боец с позывным Манул уничтожил четыре американских Bradley — видео
Появились подробности об атаке дрона ВСУ на «ГАЗель» с людьми под Белгородом
ВСУ нанесли комбинированный удар по Крыму
Алина Юрчак