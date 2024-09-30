В Красногорске новую памятную дату отметили концертом на набережной

Фото: пресс-служба администрации г. о.
На набережной Павшинской поймы состоялся концерт по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногорска.
Для гостей мероприятия выступили творческие коллективы городского округа. На площадке концерта «Волонтёры Подмосковья» провели благотворительную ярмарку в рамках акции «Доброе дело».
По его словам, люди переводили деньги через платформу «Помощь героям», чтобы поддержать военных, жителей Белгородской и Курской областей.
Как напомнили в администрации, новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав России.
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«Активисты со всех концов Подмосковья привезли изделия ручной работы, провели различные мастер-классы. Здесь собрались деятели культуры, умельцы, краеведы, небезразличные люди. Здесь не только ярмарка – здесь плетут маскировочные сети, пишут письма защитникам. Здесь различные творческие направления – от концертной программы до зоны мастер-классов, всего более 10 основных точек», – рассказал представитель движения «Волонтёры Подмосковья» Егор Балев.
По его словам, люди переводили деньги через платформу «Помощь героям», чтобы поддержать военных, жителей Белгородской и Курской областей.
Как напомнили в администрации, новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав России.
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Лора Луганская