В Красногорске завершили обучение координаторы фонда «Защитники Отечества»

28 июля 2025, 15:46

оригинал Фото: пресс-служба РАНХиГС

В Президентской академии в Красногорске завершилось обучение социальных координаторов Государственного фонда «Защитники Отечества», сообщили в пресс-службе РАНХиГС.





Такой специалист консультирует ветеранов и участников спецоперации и членов их семей; направляет, помогает решать жизненные вопросы, проверяет наличие документов, держит на контроле все обращения.



«Работа социального координатора – не просто выполнение формальных обязанностей, но и проявление заботы, внимания и поддержки, что необходимо нашим героям. В условиях нынешней сложной ситуации это помогает укрепить доверие и надежду тех, кто защищает Родину, наш дом. В результате наших совместных усилий общество становится сплочённым, понимающим и готовым поддержать своих защитников», – сказал директор Московского областного филиала Президентской академии Арташес Арсенян.

