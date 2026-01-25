Достижения.рф

В Кремле анонсировали масштабный благотворительный концерт Дениса Майданова

Денис Майданов (Фото: Instagram* @maydanov_official)

17 февраля 2026 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоится юбилейный концерт Дениса Майданова. Мероприятие посвятили 50-летию заслуженного артиста России.



Вечер представит программу «Я голосую за жизнь!» с лучшими песнями музыканта. Все средства от продажи билетов направят в фонд «Защитники Отечества» для поддержки ветеранов и участников СВО.

На концерте выступят Лев Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Диана Гурцкая, группа «Земляне», хор «Soprano Турецкого» и другие артисты. К ним присоединятся известные творческие коллективы.

Фото: kremlinpalace.org
Мероприятие поддержали Правительство Москвы, Правительство Московской области, банк ПСБ и телеканал НТВ, который покажет концерт 23 февраля 2026 года. Билеты можно приобрести на сайтах Кассир.ру и Государственного Кремлёвского Дворца. Для участия в благотворительном сборе работает сайт и QR-код с афиши.
Ольга Щелокова

