В Кремле назвали вариант урегулирования на Украине, который никогда не обсуждался
Урегулирование конфликта на Украине по «корейскому сценарию» никогда не становилось темой переговоров между Россией и США. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
Фрагмент беседы опубликовали в телеграм-канале корреспондента.
«Снять кальку с корейской темы, ни разу не обсуждалось. Я об этом даже не слышал», — прокомментировал Ушаков.
Он добавил, что на встречах главы государства со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером подробно поднимался вопрос возможных территориальных уступок со стороны Украины. Также Ушаков отметил, что Москва не получала каких-либо конкретных предложений по урегулированию ни от Украины, ни от Европейского союза.