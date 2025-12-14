В Кремле назвали вариант урегулирования на Украине, который никогда не обсуждался

14 декабря 2025, 12:41

Ушаков: Корейский сценарий урегулирования на Украине никогда не обсуждался

Фото: istockphoto/vchal

Урегулирование конфликта на Украине по «корейскому сценарию» никогда не становилось темой переговоров между Россией и США. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.





Фрагмент беседы опубликовали в телеграм-канале корреспондента.





«Снять кальку с корейской темы, ни разу не обсуждалось. Я об этом даже не слышал», — прокомментировал Ушаков.