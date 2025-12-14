В США говорят о сюрпризе Зеленского для Трампа
Владимир Зеленский выработал вместе с европейскими союзниками универсальную линию ответа на инициативы президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию — в формате «да, но». Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Издание отмечает, что глава киевского режима формально соглашается с отдельными пунктами предложений, однако сопровождает это условиями, которые усложняют их реализацию.
В качестве примера WSJ приводит тему выборов. Зеленский в целом не возражает против их проведения, но настаивает, что для организации голосования сначала необходимо добиться прекращения огня.
По оценке авторов материала, такая тактика позволяет Киеву фактически нейтрализовать предложения Трампа по завершению конфликта.
