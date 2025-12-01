В Кремле назвали вопиющим случаем атаку на объекты КТК
Песков: удары по инфраструктуре КТК — атака на объект международного значения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков жёстко прокомментировал инцидент с атакой на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. Его слова приводит ТАСС.
Песков связал свою резкую оценку ситуации со значимостью КТК на международном уровне.
«В данном случае, конечно, это вопиющий случай, потому что речь идёт, как вы правильно сказали, об объекте международного значения и международном участии», — сказал представитель Кремля.В ходе общения с журналистами Песков прямо заявил, что, по мнению Москвы, атаку осуществили украинские беспилотники. Он констатировал, что подобные удары по критической инфраструктуре уже стали продолжающейся практикой.
При этом политик отметил, что ему неизвестны подробности о возможном расследовании этого инцидента. Он не уточнил, какие именно последствия атака повлекла для работы трубопроводной системы.