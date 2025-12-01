В Каспийске при атаке БПЛА пострадала девочка
В Каспийске 12-летняя девочка получила легкое ранение грудной клетки в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Дагестана.
Медики подтвердили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Она продолжает находиться под наблюдением специалистов Детской республиканской клинической больницы.
Утром 1 декабря в Дагестане успешно предотвратили атаку беспилотников. По информации главы республики Сергея Меликова, воздушные цели сбили над Каспийском. На месте происшествия работают оперативные службы, власти действуют в режиме чрезвычайного штаба для обеспечения безопасности граждан и объектов.
Ранее сообщалось, что сильный взрыв произошел в Каспийске, повреждены не менее 15 автомобилей на парковке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
