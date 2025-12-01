ВС России освободили населенный пункт Клиновое в ДНР

01 декабря 2025, 12:22

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Клиновое в ДНР

Фото: iStock/macky_ch

Группировка войск «Южная» освободила населенный пункт Клиновое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.