ВС России освободили населенный пункт Клиновое в ДНР
Группировка войск «Южная» освободила населенный пункт Клиновое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
За сутки в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ понесли потери: более 210 военнослужащих и пять боевых бронированных машин. В результате ударов поражены формирования двух механизированных, одной аэромобильной, одной штурмовой, одной горно-штурмовой бригад противника, а также одной бригады морской пехоты. Эти формирования находились в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Закотное, Степановка, Резниковка и Константиновка ДНР.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
