В Кремле обозначили главную тему предстоящих трёхсторонних переговоров
Владимир Путин обозначил главную тему предстоящих трёхсторонних переговоров. Речь пойдёт о гарантиях безопасности для России и Украины после достижения окончательного мирного урегулирования, а не о временном прекращении огня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Согласно заявлению, такую позицию озвучил глава государства на фоне активизации дипломатических контактов. Как ранее сообщил сам Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, Москва готова возобновить трёхсторонние консультации с участием США и Украины, однако их целью должно стать обеспечение безопасности Украины и России после достижения мирных договорённостей, которые должны носить финальный характер.
Песков также уточнил, что имя российского представителя для этого формата пока не назвали. Среди возможных площадок для следующего раунда рассматривается Абу-Даби.
Активизация трёхстороннего трека последовала за встречей Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, которая продлилась почти три часа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам консультаций сообщил, что стороны предметно обсудили схему возможного возобновления переговоров.
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