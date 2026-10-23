В Кремле обозначили главную тему предстоящих трёхсторонних переговоров

23 октября 2026, 13:01

Путин обозначил главную тему предстоящих трёхсторонних переговоров

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин обозначил главную тему предстоящих трёхсторонних переговоров. Речь пойдёт о гарантиях безопасности для России и Украины после достижения окончательного мирного урегулирования, а не о временном прекращении огня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.