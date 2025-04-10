ВСУ за минувшие сутки совершили 11 атак на российские объекты энергетики

Участие в группе «ВИА Гра» принесло Надежде Грановской настоящую славу. Она стала первой солисткой коллектива и запомнилась публике не столько вокалом, сколько яркой внешностью и пластикой. Но после событий февраля 2014 года её судьба снова изменилась — ей пришлось принять непростое решение. Подробнее в материале «Радио 1»