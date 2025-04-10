Фото: iStock/aapsky
За минувшие сутки украинская сторона 11 раз атаковала российские энергетические объекты. Об это 10 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Так, отмечается, что ВСУ за минувшие сутки совершили 11 атак на российские объекты энергетики.
В ЛНР украинский дрон оборвал провода высоковольтной линии Новодонбасская — Победа филиала ПАО «Россети» — Донбасское ПМЭС. Второй удар пришелся по электроподстанции Антрацит филиала ПАО «Россети» — Донбасское ПМЭС.
В ДНР дрон ВСУ сбросил боеприпас на объект ПАО «Россети» в Горловке.
В Запорожской области из-за атаки БПЛА оборвались провода и отключилась высоковольтная линия ГУП «Таврия-Энерго».
В Херсонской области атака произошла БПЛА на электроподстанцию Бэхтеры ГУП «Херсоноблэнерго». Повреждения получили трансформаторы, из-за чего без электричества осталось около пяти тысяч жителей Голопристанского района.
В Курской области после украинского обстрела отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Без электричества остались более 600 жителей Большесолдатского района.
В Брянской области ВСУ атаковали энергообъект Страчево филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции.
Другой украинский дрон ударил по энергообъекту Светово филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Без электричества остались жители Севского района.
В Белгородской области беспилотник ВСУ повредил распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Белгород» в Шебекине.
Также украинский БПЛА сбросил боеприпас на электроподстанцию Грайворон филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».
В Краснодарском крае из-за атаки отключилась высоковольтная линия Варениковская — Джигинская ПАО «Россети Кубань».
Читайте также:
ВСУ впервые применили БПЛА вертолётного типа при атаке на РФ
Наступление под Богдановкой, удары по ВСУ в Херсоне, отражение атак на Оренбург: последние новости СВО
В Курской области уничтожены шесть украинских беспилотников
Элина Позднякова