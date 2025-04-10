Захарова: заявления Макрона вызваны перепадами атмосферного давления

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, которые вызвали общественный резонанс. Об этом пишет ТАСС.
Она отметила, что заявления Макрона о необходимости ведения переговоров с Россией от лица Европы и последующая риторика о защите Европы французским ядерным оружием могут быть связаны с «атмосферным давлением» или другими природными явлениями.
Захарова подчеркнула, что Макрон сначала настаивал на необходимости места за столом переговоров, а затем резко изменил тон, заявив о готовности использовать ядерное оружие.
В начале марта Макрон заявил о намерении обсудить с союзниками возможность защиты стран Европы французскими ядерными силами, назвав Россию угрозой для Франции и Европейского Союза.
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Захарова подчеркнула, что Макрон сначала настаивал на необходимости места за столом переговоров, а затем резко изменил тон, заявив о готовности использовать ядерное оружие.
«На следующий день начинается риторика о ядерном оружии, о том, что они всех готовы победить и разгромить», — добавила дипломат.
В начале марта Макрон заявил о намерении обсудить с союзниками возможность защиты стран Европы французскими ядерными силами, назвав Россию угрозой для Франции и Европейского Союза.
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Дарья Осипова