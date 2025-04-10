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Захарова: заявления Макрона вызваны перепадами атмосферного давления

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, которые вызвали общественный резонанс. Об этом пишет ТАСС.
Она отметила, что заявления Макрона о необходимости ведения переговоров с Россией от лица Европы и последующая риторика о защите Европы французским ядерным оружием могут быть связаны с «атмосферным давлением» или другими природными явлениями.

Захарова подчеркнула, что Макрон сначала настаивал на необходимости места за столом переговоров, а затем резко изменил тон, заявив о готовности использовать ядерное оружие.

«На следующий день начинается риторика о ядерном оружии, о том, что они всех готовы победить и разгромить», — добавила дипломат.

В начале марта Макрон заявил о намерении обсудить с союзниками возможность защиты стран Европы французскими ядерными силами, назвав Россию угрозой для Франции и Европейского Союза.

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#дипломат
#макрон
#ядерное захарова
Пленный Чебанов: на Украине заставляют 18-летних мужчин заключать контракт с ВСУ
10 апреля 2025, 05:57

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине власти вынуждают 18-летних граждан заключать контракт с ВСУ. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов.
«Не брали на срочную службу - контракт и мобилизация», — рассказал Чебанов РИА Новости.

Как пояснил пленный, украинская армия не берет граждан на срочную службу и заставляет их подписывать контракт, так как только в этом случае они смогут получить разрешение на выезд из страны. Чебанов оказался тем самым, кого заставили стать бойцом ВСУ. Изначально ему говорили, что он будет служить в части, но сразу после подписания контракта его отправили на передовую. При чем его взвод состоял из 18-летних контрактников.

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Киев потратил 2,4 млрд долларов на содержание ВСУ в Курской области
10 апреля 2025, 04:11

Фото: iStock/Andrii Atanov

Содержание украинской армии в Курской области обошлось киевским властям и их западным партнерам в 2,4 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости на основе данных из открытых источников и группировки войск «Север».
В группировке отметили, что Киев содержал группировку ВСУ численностью в 60 тысяч человек на протяжении восьми месяцев. При этом в Минобороны РФ называли другие цифры. Ведомство посчитало, что только убитыми и ранеными Украина потеряла в Курской области свыше 70 тысяч солдат. К тому же ВСУ лишились техники НАТО на 2,7 миллиарда долларов.

По подсчетам агентства, содержание украинских солдат стоило Киеву 2,4 миллиарда. В эту сумму входит денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы. Ежемесячно на одного солдата ВСУ тратилось порядка 5 тысяч долларов.

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Солдаты ВС РФ эвакуируют погибших украинцев в Курской области
ТАСС: солдаты ВС РФ эвакуируют погибших украинцев в Курской области
10 апреля 2025, 02:57

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные эвакуируют тела погибших украинцев в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных вэсэушников. Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные "побратимами". В настоящее время российские военнослужащие занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат», — сообщает агентство.

В силовых структурах отметили, что счет погибших бойцов ВСУ, тела которых эвакуируют солдаты ВС РФ, исчисляется десятками тысяч. На данный момент российской армии осталось освободить в Курской области населенные пункты Олешня и Горналь.

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#эвакуация
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«На грани дефолта»: аналитик оценил состояние экономики Украины
Аналитик Беляев: Украина находится в глубоком экономическом кризисе
09 апреля 2025, 23:42

Фото: istockphoto/zoom-zoom

Украина находится в состоянии глубокого экономического кризиса, ее искусственно удерживают от дефолта. Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Михаил Беляев. По его словам, страна де-факто находится под внешним управлением и утонула в долгах, которые выплачивает за счет новых кредитов.
«Украина и так в кризисе, но на его фоне может развернуться еще более серьезная инфляция. Стагфляция предполагает умеренную инфляцию при депрессивной экономике, но здесь речь идет о раскрутке ценового кризиса. Такой сценарий вполне вероятен», — поделился экономист в беседе с «Известиями».
Вместе с тем на Украине признали, что помощь киевскому режиму со стороны США заметно уменьшилась, сообщают argumenti.ru. С соответствующим заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский.
«По словам Сырского, в настоящий момент основная помощь Киеву идет от его европейских партнеров», — отмечает издание.
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Раскрыты дата и место новой встречи РФ и США
Госдеп США: новые российско-американские переговоры пройдут в Стамбуле 10 апреля
09 апреля 2025, 23:18

Фото: istockphoto/vchal

Очередной раунд российско-американских переговоров пройдет в Стамбуле в четверг, 10 апреля. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс. По ее словам, стороны обсудят работу дипмиссий, а политика, безопасность и конфликта на Украине в повестку не входят.
«10 апреля делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы наших двусторонних миссий. В повестке [встречи] нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина абсолютно не фигурирует в повестке», — приводит «Петербургский дневник» слова Брюс.
В то же время политолог Юрий Светов прокомментировал заявление правительства Японии о планах выстроить нормальные отношения с Россией при условии передачи Курильских островов. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик отметил, что ничего нового в позиции Токио нет, оно из года в год повторяет одни и те же заявления. По его словам, именно японская сторона испортила отношения с Россией, поддержав санкции и помогая украинской армии. О передаче Курильских островов, подчеркнул он, и речи быть не может.
«Они из-за своей враждебной политики лишились возможностей, что были для японского рыболовства, для японцев, которые хотели посещать могилы своих родственников на Курильских островах. Ну, не хотите, так пеняйте на себя», — поделился Светов.
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