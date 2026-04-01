Силы ПВО и Черноморского флота сбили две воздушные цели ВСУ в Севастополе

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Этой ночью силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку беспилотников ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.



Он уточнил, что уже удалось сбить две воздушные цели. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Развожаев добавил, что российские военные применяют различные средства поражения дронов, включая стрелковое оружие.

Стала известна причина участившихся массированных налётов БПЛА на Россию
«Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА», — предупредил он.
Губернатор призвал местных жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Мария Моисеева

