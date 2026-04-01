Силы ПВО и Черноморского флота сбили две воздушные цели ВСУ в Севастополе
Этой ночью силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку беспилотников ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что уже удалось сбить две воздушные цели. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Развожаев добавил, что российские военные применяют различные средства поражения дронов, включая стрелковое оружие.
«Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА», — предупредил он.Губернатор призвал местных жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
