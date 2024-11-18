Стало известно, почему США долго не разрешали Украине бить по территории России

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США долго не разрешали ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь территории России из-за опасений ответа Москвы. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из администрации действующего американского президента Джо Байдена.
«Белый дом сохранял запрет на удары ATACMS по России отчасти из-за опасений, что Россия ответит применением силы по отношению к интересам США и их союзников в других странах», — говорится в статье.
По данным издания, администрация Байдена полагала, что Москва может в ответ применить более разрушительное оружие на Украине, увеличить число диверсий в Европе и США или принять меры по усилению поддержки Ирана и хуситов в Йемене.
Напомним, 17 июня западные СМИ сообщили, что Байден разрешил Вооруженным силам Украины использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS против России. Какие регионы страны могут оказаться под угрозой и чем опасно вооружение читайте в материале «Радио 1».
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Элина Позднякова