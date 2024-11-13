В Кремле оценили ход спецоперации

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Динамика спецоперации весьма высокая, она продолжается полным ходом. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о том, удовлетворены ли в Кремле ходом СВО.
«Динамика специальной военной операции весьма высокая, и она продолжается полным ходом», — сказал Песков.Накануне представитель Кремля заявлял, что Россия продолжит СВО до полного достижения поставленных целей.
По словам Пескова, западные страны продолжают добиваться стратегического поражения России, однако динамика на поле боевых действий всем хорошо понятна, и никакое поставленное Украине вооружение не сможет изменить сложившуюся в зоне проведения спецоперации обстановку.
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Элина Позднякова