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В Кремле оценили ход спецоперации

Песков: динамика спецоперации весьма высокая, СВО продолжается полным ходом
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Динамика спецоперации весьма высокая, она продолжается полным ходом. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о том, удовлетворены ли в Кремле ходом СВО.
«Динамика специальной военной операции весьма высокая, и она продолжается полным ходом», — сказал Песков.
Накануне представитель Кремля заявлял, что Россия продолжит СВО до полного достижения поставленных целей.



По словам Пескова, западные страны продолжают добиваться стратегического поражения России, однако динамика на поле боевых действий всем хорошо понятна, и никакое поставленное Украине вооружение не сможет изменить сложившуюся в зоне проведения спецоперации обстановку.

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Минобороны: Российские войска освободили село Ровнополь в ДНР
13 ноября 2024, 12:24

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Российские войска в результате наступательной операции освободили населённый пункт Ровнополь в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. В штурме села участвовали подразделения войсковой группировки «Восток».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое и Зеленое Поле в ДНР. Успешно отражены две контратаки штурмовых подразделений 101-й и 123-й бригад территориальной обороны ВСУ. Украинские войска были вынуждены отступить с потерями.

В оборонном ведомстве уточнили, что противник потерял до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, один бронетранспортёр (БТР), семь автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar французского производства.

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ВСУ создали сеть опорных пунктов под Суджей
Российский военный: ВСУ создали разветвленную сеть опорных пунктов под Суджей
13 ноября 2024, 12:07

Фото: istockphoto.com/ru/Dmytro Sheremeta

ВСУ создали разветвленную сеть опорных пунктов под Суджей в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда «Клуни» добровольческого корпуса с позывным «Лысый».
По словам военного, один из опорников ВСУ «давненько беспокоит» его отряд и стал плановой целью. Российский боец подчеркнул, что сеть противника в этом районе является довольно широкой.

«Лысый» добавил, что до этого «ВС РФ отработали укрепрайон и взводный опорный пункт» ВСУ.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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В Запорожье рассказали об унизительном отношении со стороны ВСУ
Рогов: ВСУ называют жителей Запорожья «москалями» и «генетически неправильными»
13 ноября 2024, 11:48

Фото: istockphoto.com/ru/IherPhoto

Боевики ВСУ называют жителей подконтрольного Украине Запорожья «москалями» и «генетически неправильными». Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов также рассказал о пренебрежении и унизительном отношении к жителям Запорожья со стороны украинских военных. По его словам, для Украины как сам город, так и местные жители — это «отрезанный ломоть».

Напомним, Запорожская область — это российский регион, расположенный в нижнем течении Днепра. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ в немецкой военной форме унизили пожилого мужчину и всех русских в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Чиновницу, назвавшую бойцов СВО мошенниками и убийцами, уволили в Сочи
13 ноября 2024, 11:48

Фото: iStock/pcess609

В Сочи уволили специалиста департамента городского хозяйства и замначальника отдела бухучета и экономического планирования города Любовь Гашкову после того, как она на встрече с жителями назвала участников СВО убийцами, сидельцами и мошенниками, об этом сообщили в местной мэрии.
В мэрии отметили, что Гашкова вообще не должна была встречаться с людьми. В настоящее время женщина уже уволена с занимаемой должности.

Сама же чиновница заявляет, что в Сеть попал «выгодный кусок» из часового сбора с соседями.

Накануне в Сети появилась скандальная видеозапись, на которой стоящая спиной к снимающему Гашкова называет маму одной жительницы обезьяной. Затем она нелестно высказывается об участниках боевых действий. По ее словам, в на СВО находятся «убийцы сидельцы и мошенники».

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Захарова назвала Германию неблагодарной
Захарова: ФРГ отплатила России черной неблагодарностью, поставляя оружие Украине
13 ноября 2024, 11:27

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Германия отплатила России «черной неблагодарностью» в виде поставок оружия Украине, из которого убивают тех, кто когда-то помог стране объединиться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, Берлин способствует росту фашизма и нацизма в Украине. Захарова подчеркнула, что Германия на сегодняшний день считает своими союзниками тех, кто когда-то был против ее объединения, например, Францию и Великобританию.

Напомним, Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают в него страны Североатлантического альянса (НАТО). На протяжении нескольких лет МИД РФ предупреждал об опасности американского оружия, которое поставляется на «черные рынки» Украины.

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ВСУ не оставляют попыток контратаковать ВС РФ в Курской области
Боец ВС РФ: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Курской области
13 ноября 2024, 11:16

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ безуспешно пытаются контратаковать российские силы в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказал начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда «Клуни» добровольческого корпуса с позывным «Лысый», его слова передает РИА Новости.
«Врага продавливаем, враг постепенно отступает, теряет в живой силе, в технике. Пытаются вести себя активно, пытаются контратаковать местами небольшими группами, иногда и с использованием бронетехники, но везде получается отбить, отразить, уничтожить», — заявил «Лысый».
Он подчеркнул, что противнику не удалось отбить назад ни одного кусочка курской земли.

Старший офицер артбатареи отряда с позывным «Бурый» добавил, что в Суджанском районе на сегодняшний день еще остается большое скопление сил противника, однако их становится с каждым днем все меньше. По его словам, очевидно, что подразделения ВСУ уже начинают выдыхаться и ведут себя не так как в самом начале вторжения.

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#запорожье
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В США раскрыли, какой выбор в скором времени ждет Зеленского
W&S: у Зеленского останется лишь три выхода из конфликта без помощи США
13 ноября 2024, 10:57

Владимир Зеленский

У Владимира Зеленского есть три варианта действий, если нынешний президент США Джо Байден не успеет отправить пакет помощи до инаугурации Дональда Трампа. Об этом пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для издания Weapons and Strategy.
Эксперт выдвинул предположение, что Байден попытается до окончания своего срока протолкнуть через американский конгресс еще один пакет помощи Киеву. По его словам, если предложение о помощи будет отклонено или не принято, то ​Зеленскому придется либо вести переговоры с РФ, либо ​покинуть ​пост президента страны.

В материале издания сообщается, что Трамп может выступить против дальнейшей помощи Украине. Это возможно, так как избранный президент Соединенных Штатов может попросить своих коллег-республиканцев в палате представителей просто не вносить меру о помощи ВСУ в этот орган, заключил Брайен.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВСУ заявили о готовности отступить с позиций в районе Курахово
FT: ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать, но приказа сверху не было
13 ноября 2024, 10:24

Фото: istockphoto.com/ru/Olena_Z

ВСУ готовы отступить с позиций в районе Курахово. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на командующего одним из артиллерийских подразделений ВСУ, действующих в районе города.
По словам украинского командующего, бойцы ВС РФ ведут атаки с нескольких сторон. Согласно информации издания, «он и его войска готовы отступить, однако у них пока нет приказа сверху».

Уточняется, что Курахово — это важный логистический центр ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#запорожье
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Киев усиливает медицинский персонал в Донбассе в ожидании эскалации боевых действий
FT: ВСУ спешно отправляют на фронт дополнительный медицинский персонал
13 ноября 2024, 10:10

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

В условиях продолжающегося продвижения российских сил в Донбассе, украинские власти принимают меры для подготовки к возможному ухудшению ситуации на фронте. Об этом информирует газета Financial Times со ссылкой на неназванного представителя ВСУ.
Сообщается, что в ближайшие дни и недели ожидается усиление боевых действий, особенно на юге и востоке страны. Киевские власти направляют дополнительный медицинский персонал на линию фронта, что свидетельствует о серьезных опасениях по поводу предстоящих столкновений. Представитель ВСУ отметил, что текущая ситуация требует повышения готовности и обеспечения необходимой медицинской помощи для военнослужащих.

Военные эксперты и аналитики считают, что ближайшие месяцы могут стать решающими в конфликте, особенно на фоне возможных политических изменений в США после победы Дональда Трампа на выборах. Это создает неопределенность в международной поддержке Украины и может повлиять на динамику боевых действий.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

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