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Высказывание Владимира Зеленского о возможном обмене территориями с РФ является отчаянной попыткой «сделать вид по-прежнему важного, владеющего ситуацией игрока». Об этом сообщил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, пишет РИА Новости.
По словам депутата, вторжение в Курскую область было задумано предводителем киевского режима и его западными кураторами для создания обменного фонда. Цеков подчеркнул, что за это ВСУ расплатились десятками тысяч жизней.
Сегодня Зеленский осознает бедственное положение Украины и «старается в спешке» навязать торг и дать понять, что у него «якобы остались козыри в рукаве».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговорах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Сегодня Зеленский осознает бедственное положение Украины и «старается в спешке» навязать торг и дать понять, что у него «якобы остались козыри в рукаве».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговорах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова