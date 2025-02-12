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В Крыму назвали заявление Зеленского об обмене территориями отчаяньем

Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Высказывание Владимира Зеленского о возможном обмене территориями с РФ является отчаянной попыткой «сделать вид по-прежнему важного, владеющего ситуацией игрока». Об этом сообщил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, пишет РИА Новости.
По словам депутата, вторжение в Курскую область было задумано предводителем киевского режима и его западными кураторами для создания обменного фонда. Цеков подчеркнул, что за это ВСУ расплатились десятками тысяч жизней.

Сегодня Зеленский осознает бедственное положение Украины и «старается в спешке» навязать торг и дать понять, что у него «якобы остались козыри в рукаве».



Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговорах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#курская область
#спецоперация
Штурмы в районе Суджи, зачистка сёл в Курской области, подготовка к наступлению в Торецке: последние новости СВО
12 февраля 2025, 10:06

Фото: iStock/Chalabala

Российские войска активно продвигаются на ключевых направлениях, таких как Покровское, Угледарское и Харьковское, уничтожая укрепления и технику противника. Вооруженные силы Украины применяют дроны для контрбатарейной борьбы, однако испытывают значительные потери от российской артиллерии и авиации. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области в районе Свердликово российские силы практически завершили зачистку населенного пункта. По имеющимся данным, большая часть территории села находится под контролем ВС РФ, и бойцы продолжают выбивать остатки украинских подразделений. Однако существует вероятность, что ВСУ могут попытаться контратаковать для восстановления утраченных позиций.

Севернее этого района продолжаются ожесточенные столкновения в Погребках. В Старой Сорочине украинские войска провели контратаку и смогли несколько потеснить передовые позиции российских военных, но ситуация остается под контролем ВС РФ. Также российские подразделения успешно отразили контратаку ВСУ в районе Русского Поречного. В Черкасской Конопельке завершается зачистка после недавнего штурма ВСУ. Бойцы ВС РФ ликвидируют разрозненные группы противника, скрывающиеся в лесных массивах и урочищах между Махновкой и Черкасской Конопелькой.

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На южном участке фронта российские штурмовые отряды ведут бои в окрестностях Куриловки, стремясь продвинуться в сторону Суджи. Поддержка артиллерии и ударных беспилотников способствует продвижению ВС РФ, подавляя украинское сопротивление.


Херсонское направление


Российские войска продолжают уничтожать укрепления противника, особенно в районах Антоновки и Приднепровского. Вооруженные силы Украины усилили использование беспилотников, но продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру.


Запорожское направление


На этом участке фронта проходят позиционные бои, особенно в районах Каменского и Новоданиловки. Российская авиация нанесла ракетный удар по объекту радиолокационной разведки в селе Овчарное, находящемся в 50 километрах от линии соприкосновения. В Торецке российские силы проводят зачистку пригородов и перегруппировку перед дальнейшими наступательными действиями.


Часовоярское направление


В городе продолжаются ожесточенные бои за каждый квартал. Вооруженные силы Украины удерживают несколько многоэтажных зданий в центре и ряд позиций на юге, однако российские силы методично продвигаются вперед, выбивая противника из его укреплений.


Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Харьковское направление


Обстановка в этом районе становится все более напряженной. В районе Липцев российская артиллерия нанесла удары по резервам ВСУ, которые находились в процессе переброски. В Волчанске противник сосредоточил значительные резервы, но российские штурмовые отряды продвинулись на восток города, выбивая украинские силы из нескольких опорных пунктов. Артиллерия и авиация продолжают наносить удары, нанося противнику серьезные потери.


Угледарское направление


Российские вооруженные силы активно наступают на Угледарском направлении, постепенно расширяя свои контролируемые территории и уничтожая живую силу и технику противника. По последним данным, за последние несколько дней операторы беспилотных летательных аппаратов успешно ликвидировали до 20 артиллерийских установок и столько же единиц бронетехники ВСУ, значительно ослабляя их оборону.

Наиболее интенсивные бои происходят в районе Великой Новоселки, где российские подразделения продвигаются на запад и северо-запад, закрепляя свои позиции. Одновременно продолжаются бои за Дачное, где последние очаги сопротивления украинских войск подавляются на западных окраинах населенного пункта.

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#удар
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Российские военные ударили по отелю с бойцами ВСУ в Кривом Роге
«Изнанка»: баллистическая ракета прилетела в отель с бойцами ВСУ в Кривом Роге
12 февраля 2025, 07:48

Фото: iStock/IherPhoto

Военные ВС РФ нанесли удар по отелю в Кривом Роге, где размещались боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом проинформировал Telegram-канал «Изнанка».
По сообщениям местных жителей, гостиница была поражена баллистической ракетой. Удар был нанесен вечером 11 февраля.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#конфликт
#гостиница
#сво
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#удар
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 3 БПЛА ВСУ
12 февраля 2025, 07:45

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли две женщины в поселке Шевченко, расположенном недалеко от Красноармейска (украинское название — Покровск). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
#пво
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ВСУ убили двух женщин, пытавшихся покинуть линию фронта под Красноармейском
12 февраля 2025, 07:30

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли две женщины в поселке Шевченко, расположенном недалеко от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом пишет ТАСС.
Инцидент произошел, когда местные жительницы пытались покинуть населенный пункт в сторону Донецка.

Согласно свидетельствам беженцев, покидавших поселок, три женщины вышли на улицу с повязанной белой тряпкой, символизирующей мирные намерения. В это время над ними прошел налет дронов, в результате которого несколько беспилотников нанесли удары по группе. Одна из женщин погибла на месте, другая скончалась от полученных ранений.

Третья женщина, находившаяся с ними, не пострадала, однако не смогла помочь своим подругам и вернулась в поселок.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#военные
#женщины
#жители
#ущерб
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«Взгляд»: Россия перераспределила остатки газа на Украине
12 февраля 2025, 07:17

Фото: iStock/NiseriN

Энергетическая инфраструктура Украины вновь оказалась в центре внимания российских вооруженных сил. На этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, в то время как ранее атакам подверглась газовая система на западе страны.
Аналитики издания «Взгляд» предполагают, что российская армия осуществляет эти удары с целью сделать газ доступным только для бытовых потребителей.

Российские военные провели массированный обстрел объектов газоэнергетического комплекса Украины. По данным Министерства обороны РФ, поврежденные объекты играли ключевую роль в функционировании военно-промышленного комплекса противника.

Местные источники уточнили, что целью атак стали газовые месторождения в Полтавской области. В результате взрывов был нанесен значительный ущерб производственным мощностям компании «Нафтогаз», что привело к отключению газа в девяти населенных пунктах региона.

Собеседник «Взгляда» отметил, что удары российских военных по газовой инфраструктуре создают трудности с закачкой и откачкой ресурсов в подземные хранилища (ПХГ). Он также напомнил о жалобах офиса Зеленского на резкое снижение запасов газа в ПХГ до критических уровней.

Аналитик считает, что одной из основных проблем украинских властей является недостаточная подготовка к зимнему отопительному сезону. Есть вероятность, что в хранилища было закачано недостаточное количество энергетических ресурсов. Теперь, когда российские военные начали нацеливаться на объекты газовой инфраструктуры, у Киева возникают дополнительные трудности.

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#военные
#армия
#газ
#сво
#всу
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