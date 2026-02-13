В Кремле ответили, когда состоится новый раунд переговоров по Украине
Новый раунд переговоров по Украине будет на следующей неделе. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Politico со ссылкой на источник писала, что очередная трехсторонняя встреча России, США и Украины по урегулированию может состояться уже на следующей неделе. В частности, в Майами или Абу‑Даби.
В конце января — начале февраля в ОАЭ проходили закрытые заседания рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсуждались оставшиеся разногласия вокруг мирного плана, предложенного США. Песков заявлял, что следующий раунд переговоров ожидается в ближайшее время.
В Кремле также подчеркнули, в Вашингтоне признают, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на устойчивое долгосрочное соглашение невозможно. В Москве настаивают, что одним из ключевых условий остается выход ВСУ из Донбасса.
Перед этим выяснилось, какое условие США поставили Украине по гарантиям безопасности.
