В Кремле ответили, когда состоится новый раунд переговоров по Украине

13 февраля 2026, 12:50

Песков: новый раунд переговоров по Украине будет на следующей неделе

Фото: istockphoto/Diy1

Новый раунд переговоров по Украине будет на следующей неделе. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.