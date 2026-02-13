Politico выяснила, какое условие США поставили Украине по гарантиям безопасности

13 февраля 2026, 12:13

Politico: Киев не получит гарантий безопасности до заключения договора

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

США не собираются предоставлять Украине гарантии безопасности до заключения мирного соглашения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.





По словам неназванного представителя американской администрации, президент Дональд Трамп не рассматривает соответствующее соглашение как инструмент давления на Владимира Зеленского. Он стремится предварительно согласовать и закрепить ключевые положения, прежде чем переходить к формальному подписанию.





«Если это [гарантии безопасности] помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в этом смысл?» — задался вопросом собеседник.