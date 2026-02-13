Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос
Согласно опросу ВЦИОМ, 74,8% россиян поддерживают действия президента Владимира Путина. Это свидетельствует о высоком уровне одобрения среди граждан. Об этом пишет РИА Новости.
Доверие к главе государства выражают 78,5% респондентов. Негативно оценили его работу 14,6% участников опроса. Что касается правительства России, 47,5% опрошенных одобряют его деятельность. Не согласны с работой кабинета министров 20,9% граждан.
