В «Роскосмосе» назвали число погибших или пропавших на СВО сотрудников

Дмитрий Баканов (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)
105 сотрудников госкорпорации «Роскосмос» погибли или пропали без вести в зоне спецоперации, заявил гендиректор Дмитрий Баканов. Глава «Роскосмоса» почтил память добровольцев из ракетно-космической отрасли в День космонавтики.
«К большому сожалению, успехи на фронте даются тяжелой ценой. При выполнении боевых задач получили ранения 342 наших товарища, а 105 коллег навсегда ушли из жизни или пропали без вести. Мы чтим героев и никогда не забудем их мужество», — сказал Баканов.
Он добавил, что добровольцами в зону боевых действий ушли свыше тысячи сотрудников, двое получили звание Героев России. Свыше 400 человек отметили ведомственными и госнаградами, резюмировал Баканов.
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