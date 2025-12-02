«Особых прорывов не будет»: Эксперт спрогнозировал итоги переговоров Путина и Уиткоффа

02 декабря 2025, 23:16

Эксперт Денисов: Особых прорывов от переговоров с Уиткоффом ждать не стоит

Фото: iStock/vchal

Серьезных прорывов в переговорном процессе после встречи президента России Владимира Путина со спецпредставителем лидера США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером ждать не стоит. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





Напомним, 2 декабря Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для встречи с Путиным.





«Вряд ли у Уиткоффа сейчас есть серьезные аргументы, которые могли бы радикально изменить позиции России и Украины. Вместе с тем, предложения Вашингтона могут стать своеобразной базой, необходимой для начала переговорного процесса. Мы знаем, что за последнюю неделю у Белого дома было много консультаций с украинской стороной», — сказал Денисов Общественной Службе Новостей.

«Я думаю, это будет основной темой встречи. Я считаю, что эта встреча сильно приблизит решение вопроса. У России позитивные ожидания», — сказал Чепа в разговоре с «Лентой.ру».