«Особых прорывов не будет»: Эксперт спрогнозировал итоги переговоров Путина и Уиткоффа
Серьезных прорывов в переговорном процессе после встречи президента России Владимира Путина со спецпредставителем лидера США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером ждать не стоит. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.
Напомним, 2 декабря Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для встречи с Путиным.
«Вряд ли у Уиткоффа сейчас есть серьезные аргументы, которые могли бы радикально изменить позиции России и Украины. Вместе с тем, предложения Вашингтона могут стать своеобразной базой, необходимой для начала переговорного процесса. Мы знаем, что за последнюю неделю у Белого дома было много консультаций с украинской стороной», — сказал Денисов Общественной Службе Новостей.
Он напомнил, что Киев радикально отказывается признавать утерянные территории российскими, однако в СМИ появляется информация, что Украина готова несколько изменить свое отношение по этому вопросу.
При этом Денисов назвал сам факт продолжения переговоров позитивным.
Тем временем председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что встреча Путина с Уиткоффом, вероятно, главным образом будет посвящена территориальному вопросу, пишут argumenti.ru.
«Я думаю, это будет основной темой встречи. Я считаю, что эта встреча сильно приблизит решение вопроса. У России позитивные ожидания», — сказал Чепа в разговоре с «Лентой.ру».
По его словам, будут подниматься вопросы, которые обсуждались с украинской стороной, при этом территориальный вопрос пока вообще не был согласован.