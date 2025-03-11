Лавров раскрыл, чего хочет добиться Зеленский в переговорах от США

Власти Венгрии расценивают атаку ВСУ на измерительную станцию нефтепровода «Дружба» как нападение на свой суверенитет. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в видеообращении, которое опубликовано в соцсетях.