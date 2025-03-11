Лавров раскрыл, чего хочет добиться Зеленский в переговорах от США

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский хочет от Вашингтона гарантий применения ядерного оружия против российской стороны. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно», — сказал дипломат в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.Ранее сообщалось, что Феридун Синирлиоглу побывал на месте атаки украинских дронов в подмосковном Видном.
В Минобороны России подчеркивали, что ВСУ устроили массированную атаку из 337 дронов.
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Никита Кротов