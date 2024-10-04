В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на Курскую АЭС

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Украина играет с огнем, атакуя Курскую АЭС. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения», — сказал Песков.
Ранее губернатор Алексей Смирнов сообщил о попытке атаки Курской АЭС с помощью беспилотника. Причиной взрывов вблизи объекта стали обломки сбитого дрона. По его словам, в районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции.
Песков также рассказал, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября в рабочем режиме. Планируются встречи с лидерами стран СНГ, а также ряд других рабочих не публичных встреч.
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Элина Позднякова