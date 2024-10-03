Курская АЭС вернулась к работе в штатном режиме

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Работа Курской АЭС происходит в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале.
«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в публикации.
До этого была информация, что боевики ВСУ предприняли попытку атаковать станцию. Как уточнили журналисты Telegram-канала Shot, было четыре безуспешных прилета. Отмечалась слаженная работа противовоздушной обороны.
Украина напала на приграничье Курской области ранним утром, 6 августа. Как сообщали в Минобороны РФ, в указанный район направили подкрепление.
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Никита Кротов