В Кремле прокомментировали данные о «черных списках» артистов

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В Кремле не в курсе существования так называемых «черных списков» звезд, выступивших против спецоперации на Украине. Об этом журналистам в рамках брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — прокомментировал Песков.Он добавил, что позиция знаменитости по данному вопросу способна «вызывать неприятие организатора», но Кремль здесь, по словам Пескова, ни при чем.
Ранее депутаты Госдумы посоветовали некоторым уехавшим из РФ артистам отправиться на СВО. В частности, речь шла о службе в госпиталях и на передовой.
После начала СВО мир шоу-бизнеса разделился на два лагеря — поддерживающих и осуждающих боевые действия в соседней республике.
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Никита Кротов