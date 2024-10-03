В Кремле прокомментировали данные о «черных списках» артистов

Минувшей ночью ВСУ совершили очередную массированную атаку по России силами беспилотников. Средствами ПВО, по данным Минобороны РФ, было уничтожено 113 украинских БПЛА над несколькими регионами России. В зоне проведения спецоперации российские войска стремятся вытеснить противника из занимаемых позиций. О том, что происходит на фронте 3 октября читайте в материале «Радио 1».