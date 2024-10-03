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На дороге, ведущей в поселок Коренево в Курской области, образовалась так называемая «дорога смерти», где можно увидеть скопления подбитой техники Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Судоплатов».
«Парни смогли парализовать подвоз противника для группировки в населенном пункте Ольговка», — указано в посте под видео.
Сообщается, что по технике Вооруженных сил Украины в курском приграничье отрабатывают в связке артиллерией и ударными дронами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Житель Курской области ползком спасся от обстрела боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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