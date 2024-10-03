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Появилось видео «дороги смерти» из подбитой техники ВСУ на курском фронте

Судоплатов: на курском фронте возникла «дорога смерти» из подбитой техники ВСУ
03 октября 2024, 09:01
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

На дороге, ведущей в поселок Коренево в Курской области, образовалась так называемая «дорога смерти», где можно увидеть скопления подбитой техники Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Судоплатов».
«Парни смогли парализовать подвоз противника для группировки в населенном пункте Ольговка», — указано в посте под видео.


Сообщается, что по технике Вооруженных сил Украины в курском приграничье отрабатывают в связке артиллерией и ударными дронами.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Житель Курской области ползком спасся от обстрела боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#лидер
#сво
#всу
Тело колумбийского наёмника ВСУ Фино вернули его семье без органов
03 октября 2024, 09:22

Фото: iStock/e-crow

Тело колумбийского наемника Майкла Рамиреса Фино, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины, было возвращено его семье без внутренних органов. Об этом информирует газета «Аргументы и Факты».
Фино погиб в конце августа во время боевых действий под городом Суджа в Курской области. На днях его тело было доставлено в Боготу, столицу Колумбии, где его родные обнаружили отсутствие некоторых внутренних органов.

По словам матери Фино, ей удалось связаться с Интернациональным легионом Украины, где ей сообщили, что ее сын подписал контракт, который подразумевает возможность донорства. Женщине сказали, что согласно этому контракту, наемник «полностью принадлежит Украине».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Появилось видео «дороги смерти» из подбитой техники ВСУ на курском фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рогов назвал заявление Зеленского о ракете прикрытием поставок западного оружия
03 октября 2024, 08:24

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов охарактеризовал заявление Владимира Зеленского о создании новой баллистической ракеты как прикрытие для поставок западного оружия. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что новая украинская баллистическая ракета успешно прошла испытания в полете.

«Это заявление не более чем прикрытие поставок западного оружия, западных ракет, которые режим Зеленского выдаст за украинские, чтобы попытаться нанести удары вглубь России», — сказал он.

По его словам, украинские военные конструкторы за последние десятилетия не разработали ничего нового и, в лучшем случае, лишь модифицировали советские ракетные комплексы, что стало пределом их возможностей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#сво
#вс рф
#зеленский
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Житель Курской области ползком спасся от обстрела боевиков ВСУ
Очевидица: мужчина в Курской области ползком спасся от ВСУ, стрелявших по машине
03 октября 2024, 07:50

Фото: istockphoto/N-sky

Жительница Курской области рассказала, что мужчина ползком спасался от украинского военнослужащего, который в упор расстреливал его автомобиль. Об этом информирует РИА Новости.
На допросе в качестве свидетеля военным следователям СК РФ она рассказала, что мужчина пытался эвакуироваться на своей машине из слободы Гончаровки, но попал под обстрел Вооруженных сил Украины.

Она пояснила, что встретила знакомого в больнице, он пришел за справкой и рассказал, как уезжал.

По его словам, он доехал до памятника самолета на выезде, а там стоял украинский бандеровец, который начал расстреливать его машину. Мужчина чудом выбрался из нее и затем ползком спасался. Помимо этого, она добавила, что у него были множественные ранения.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#обстрел
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь сбила над регионами России 113 БПЛА ВСУ
03 октября 2024, 07:29

Фото: istockphoto/NiseriN

За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили 113 БПЛА ВСУ над 4 регионами Российской Федерации. Об этом проинформировало МО РФ.
Сообщается, что над территорией Белгородской области было уничтожено 73 вражеских БПЛА, двадцать пять – над территорией Воронежской области, четырнадцать – над территорией Курской области и один над Брянской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

На Западе заявили, что ВС РФ продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#минобороны
#пво
#дроны
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На Западе заявили, что ВС РФ продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года
WP: ВС России продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года
03 октября 2024, 07:15

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные благодаря новой тактике продвигаются в зоне специальной военной операции самыми быстрыми темпами с 2022 года. Об этом информирует газета The Washington Post.
«Российские войска в августе и сентябре занимали территорию темпами, невиданными с 2022 года», — отмечается в материале.

Сообщается, что за это время у военных ВС РФ получилось освободить 823 квадратных километра, из которых 694 приходятся на территорию между Артемовском и Угледаром. По данным издания, российские бойцы штурмуют малыми группами, поэтому обнаружить их сложно.

«Украинцы с трудом противостояли, даже когда они добивались локальных побед. Это очевидно в таких местах, как Угледар», — указано в газете.

Помимо этого, отмечается, что Армия России повысила уровень коммуникации на поле боя. По данным издания, это помогает лучше координировать атаки.

В заключении автор статьи отметил, что солдаты ВСУ утверждают, что у России достаточно ресурсов для продолжения давления, а западная помощь, по их словам, не может полностью восполнить нехватку оружия.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#армия
#солдаты
#армия россии
#сво
#всу
#вс рф
#угледар
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«Русские, простите»: российские бойцы нашли послание от ВСУ на неактивированной мине
03 октября 2024, 06:30

Российские бойцы, проводившие разминирование на одном из направлений специальной военной операции (СВО), обнаружили невзведенные мины, оставленные украинскими военными с необычным посланием.
Внутри некоторых мин были записки с текстом: «Русские, простите», передает РИА Новости со ссылкой на сапера Ленинградского полка с позывным «Бурзум».

Саперы отметили, что мины были установлены, но предохранительные чеки не были сняты, что сделало их безопасными. При разборке взрывателей были найдены записки, свидетельствующие о том, что украинские военные намеренно не активировали мины.

«Это могли сделать саперы ВСУ, не желающие воевать против России», — предположил «Бурзум».
Он также отметил, что многие украинцы осознают бессмысленность продолжающегося конфликта и страдают от его последствий. Ранее сообщалось о критике в адрес командования ВСУ за окружение Угледара, из-за которого украинским военным пришлось покидать позиции и оставлять раненых товарищей.

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Издание Topwar усомнилось в применении Россией ОДАБ-9000 в зоне СВО

Полковник ВСУ Грабский: Россия скоро выйдет на границы ЛНР и ДНР

ВС РФ в августе и сентябре продвигались по Украине темпами, «невиданными с 2022 года»
#россия
#военные
#новости
#лнр
#всу
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Издание Topwar усомнилось в применении Россией ОДАБ-9000 в зоне СВО
03 октября 2024, 05:59

Издание «Военное обозрение» (Topwar) поставило под сомнение сообщения о том, что российская армия впервые применила объемно-детонирующую бомбу ОДАБ-9000 для удара по Волчанску в Харьковской области Украины.
Ранее эту информацию распространили военкоры и провоенные Telegram-каналы.

По данным Topwar, в операции могли использоваться бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить удары, не заходя в зону действия ПВО противника. Самой мощной бомбой с УМПК остается ФАБ-3000, и для применения более тяжелого снаряда, как ОДАБ-9000, требовался бы полет в непосредственной близости от города, что маловероятно.

Ранее сообщалось, что Россия применила ОДАБ-9000, неофициально известную как «папа всех бомб», в ходе СВО. Однако телеведущая Ольга Скабеева опровергла это заявление, ссылаясь на Минобороны РФ, и уточнила, что на видео зафиксировано применение термобарического боеприпаса ФАБ-1500.

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#сша
#россия
#минобороны рф
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#операции
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#лнр
#сво
#всу
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Полковник ВСУ Грабский: Россия скоро выйдет на границы ЛНР и ДНР
03 октября 2024, 03:36

Фото: Минобороны РФ

Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский заявил, что российские войска близки к выполнению стратегической задачи по выходу на границы Луганской и Донецкой народных республик.
В Киеве выразили опасения по поводу активного продвижения российских сил. Грабский отметил, что это может произойти после потери Украиной контроля над Угледаром, и предположил, что весной-летом 2025 года в новостях могут появиться сообщения о новых боях в городах, таких как Павлоград, Славянск и Краматорск.

Ранее сообщалось, что по данным Washington Post, российская армия за август и сентябрь освободила 511 кв. км территории, в основном на участке от Артёмовска до Угледара, продвигаясь темпами, которые не наблюдались с 2022 года. Газета называет несколько факторов успеха России. Один из них — усовершенствованная тактика, когда войска наступают небольшими группами, снижая вероятность обнаружения и затрудняя ответный огонь, при поддержке артиллерии и беспилотников.

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#днр
#вс рф
#всу
#сво
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ВС РФ в августе и сентябре продвигались по Украине темпами, «невиданными с 2022 года»
WP: ВС РФ добились значительного продвижения на Украине с августа по сентябрь
03 октября 2024, 02:52

По данным Washington Post, российская армия за август и сентябрь освободила 511 кв. км территории, в основном на участке от Артёмовска до Угледара, продвигаясь темпами, которые не наблюдались с 2022 года.
Газета называет несколько факторов успеха России. Один из них — усовершенствованная тактика, когда войска наступают небольшими группами, снижая вероятность обнаружения и затрудняя ответный огонь, при поддержке артиллерии и беспилотников.

Кроме того успеху способствовало улучшение боевой связи, что помогает координировать атаки. Наступление в Курской области, растянувшее фронт и ослабившее украинские бригады на Донбассе было еще одним фактором в пользу России.

Потери опытных солдат ВСУ и отправка на фронт плохо обученных мобилизованных ослабили ВСУ и также сыграли на руку ВС РФ. И последний фактор, который приводит издание: Недостаточная западная поддержка Украине. WP отмечает, что западные СМИ пишут о неудачах ВСУ, что может быть попыткой надавить на правительства для увеличения поддержки Киеву.

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#сша
#сми
#поддержка
#всу
#вс рф
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