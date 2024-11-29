В Кремле прокомментировали массированный удар по объектам ВПК Украины

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины является ответом РФ за применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Воздушный удар по объектам ВПК Украины и объектам, которые имеют прямое или косвенное отношение к обеспечению деятельности ВПК Украины, был ответной акцией на двукратное использование американских ракет со стороны вооруженных сил киевского режима по целям на территории РФ», — заявил Песков.
По его словам, Россия будет отвечать на каждое использование западных дальнобойных ракет для ударов по территории страны. Эта практика будет продолжаться, подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, слова президента России Владимира Путина, который заявлял, что использование американских и других иностранных ракет Киевом является безответственным шагом.
Ранее президент США Джо Байден назвал ответные удары ВС РФ по украинским объектам и позициям ВСУ возмутительными.
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Элина Позднякова