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В Кремле прокомментировали массированный удар по объектам ВПК Украины

Песков назвал ответной акцией массированный удар РФ по объектам ВПК Украины
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины является ответом РФ за применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Воздушный удар по объектам ВПК Украины и объектам, которые имеют прямое или косвенное отношение к обеспечению деятельности ВПК Украины, был ответной акцией на двукратное использование американских ракет со стороны вооруженных сил киевского режима по целям на территории РФ», — заявил Песков.

По его словам, Россия будет отвечать на каждое использование западных дальнобойных ракет для ударов по территории страны. Эта практика будет продолжаться, подчеркнул представитель Кремля.



Песков напомнил, слова президента России Владимира Путина, который заявлял, что использование американских и других иностранных ракет Киевом является безответственным шагом.

Ранее президент США Джо Байден назвал ответные удары ВС РФ по украинским объектам и позициям ВСУ возмутительными.

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СВР РФ: Украину поделят между Германией, Румынией, Польшей и Великобританией
29 ноября 2024, 13:30

Фото: iStock/ rarrarorro

В пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) заявили, что коллективный Запад может поделить украинскую территорию между Германией, Румынией, Польшей и Великобританией для её оккупации.
«Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране «миротворческого контингента», — говорилось в сообщении Службы внешней разведки России.

Западную часть украинской территории отдадут Польше, центр и восток — Германии, северные области и столицу — Великобритании, а Черноморское побережье отойдет Румынии, дополнили в СВР.

При том Запад, якобы для восстановления боеспособности Украины, может ввести в страну около 100 тысяч миротворцев.

Ранее в СВР сообщали, что в ФРГ задумались о создании на Украине специальных зондеркоманд из националистов. В бундесвере полагают, что осуществление должного полицейского надзора в стране будет невозможно без создания специальных зондеркоманд.

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Медведчук: украинцы в огромном количестве бегут на новые территории РФ
29 ноября 2024, 13:11

Фото: iStock/ Mukhina1

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук объявил, что украинцы в огромном количестве бегут на территории, вошедшие в состав Российской Федерации, передавало РИА Новости.
«После государственного переворота на Украине начался процесс, который сегодня можно с полной уверенностью назвать воссоединением украинского народа с Россией», — передал председатель совета «Другой Украины».

Виктор Медведчук уточнил, что в 2014 году своим правом на самоопределение воспользовались 2,5 миллиона жителей Крыма и Севастополя, а в 2022 году идентичный шаг сделали жители Донецкой и Луганской народных республик, а ещё Херсонской и Запорожской областей.

В настоящее время это 6,1 миллиона человек, учитывая тех, кто трудился и учился в России до начала специальной военной операции, и тех, кто переехал в Российскую Федерацию в 2022 году, – более 7,1 миллиона украинцев, добавил Медведчук.

Всего выбор в пользу РФ сделали 15,7 миллиона украинцев, подчеркнул председатель совета «Другой Украины».

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Губернатор Смирнов: В небе над Курской областью сбита украинская ракета
29 ноября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/bpawesome

Утром 29 ноября дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Курской областью украинскую ракету. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале губернатор выразил благодарность бойцам ПВО и защитникам границы за чёткую и слаженную работу. Место падения обломков ракеты, а также информация о возможных последствиях на земле не раскрываются.

23 ноября ВСУ нанесли удар пятью ракетами ATACMS по позициям ракетного дивизиона С-400 в окрестностях населённого пункта Лотаревка в Курской области. Три ракеты были сбиты, две достигли цели. Есть пострадавшие среди военнослужащих.

Через два дня украинцы атаковали аэродром Курск - Восточный восемью ракетами ATACMC, одна из которых долетела до цели. Двое военнослужащих получили ранения, также была повреждена аэродромная инфраструктура.

На этой неделе в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные готовят достойный ответ на удары ракетами ATACMS по территории Курской области.

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#курская область
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ВС РФ освободили Воровское в ДНР
29 ноября 2024, 12:50

Фото: iStock/ SergeyVButorin

Армия России освободила населённый пункт Воровское в Донецкой Народной Республике, передали в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики», — говорилось в сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Вооружённые силы РФ освободили Новую Ильинку в Донецкой Народной Республике.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Проживающего в Ялте украинца осудили на 17 лет за шпионаж
29 ноября 2024, 11:50

Фото: iStock/AMilkin

Верховный суд Крыма приговорил украинца, проживающего в Ялте, к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд признал гражданина Украины в собирании и передаче противнику сведений о ВС РФ. Однако подробности дела раскрывать не стали. Заседание суда также прошло в закрытом режиме. Объясняется, что в материалах дела содержатся сведения, составляющие гостайну.

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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Бывший премьер Украины предсказал полное исчезновение украинцев как нации
29 ноября 2024, 11:25

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинская нация может полностью исчезнуть в течение нескольких лет. Причина этого — дефицит кадров и тотальная мобилизация.
О таком сценарии для страны написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своём телеграм-канале. По его словам, в настоящее время Украина нуждается в 4,5 миллиона рабочих. И эта цифра будет только расти по мере того, как будет продолжаться всеобщая мобилизация, а демографический кризис будет усугубляться.

«Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться», — считает Азаров.

​Он полагает, что для удовлетворения потребностей рынка труда Киеву придётся привлекать к работе трудовых мигрантов. При этом он отметил, что завозить будут иностранных рабочих из стран Южной и Восточной Азии, например, из Таиланда или с Филиппин, так как граждане стран бывшего СССР предпочитают ехать работать ​в Россию.

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СВР: НАТО может заморозить конфликт, чтобы подготовить армию Украины к реваншу
29 ноября 2024, 11:15

Фото: iStock/ Michele Ursi

Североатлантический альянс (НАТО) хочет заморозить конфликт, чтобы подготовить Вооруженные силы Украины (ВСУ) к возможному реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку, сообщили ТАСС в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«В условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта», — рассказали в Службе внешней разведки.

Представители разведки уточнили, что Запад рассматривает реализацию ​подобного сценария ​как возможность восстановить боеспособность украинской армии и ​в полной мере подготовить ​ВСУ к попытке реванша.

НАТО уже развернули тренировочные центры. Их задача — рекрутировать больше одного миллиона украинцев.

Ранее в пресс-бюро СВР России сообщали, что военные в ФРГ в настоящий момент рассматривают опыт немецко-фашистских захватчиков по установлению и поддержанию оккупационного режима на Украине в годы Великой Отечественной войны.

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#военные
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#запад
#киев
#свр
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Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну против РФ с помощью Украины
29 ноября 2024, 10:56

Борис Джонсон (Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну против России чужими руками. Его слова передает газета The Daily Telegraph.
«Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко», — заявил Джонсон.

По его словам, Великобритания морально ответственна за ситуацию, в которой сейчас находится Украина, так как Лондон подписывал Будапештский меморандум, где прописывались гарантии безопасности в условиях отказа Киева от ядерного оружия. Так, Джонсон считает, что Британия и США собственными руками лишили Украину ядерного оружия, которое страна могла бы использовать в конфликте.

Он также отметил, что Великобритания не должна отправлять боевые части на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Однако, по словам Джонсона, там стоит разместить «многонациональные европейские силы» которые бы патрулировали границу и помогали украинцам.

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#вс рф
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Самый мощный комбинированный удар по Харькову: что известно
Марочко: ВС РФ нанесли по Харьковской области мощный комбинированный удар
29 ноября 2024, 10:21

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВС РФ за минувшие сутки нанесли по Харькову и Харьковской области самый мощный комбинированный удар с начала текущего года. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, проанализировав информацию из открытых источников и другие данные.
Он отметил, что удар наносился по военным объектам, объектам двойного назначения, энергосистеме и логистике. Для этого российские силы использовали высокоточные дальнобойные ракеты воздушного и наземного базирования, новейшие авиабомбы различной мощности, артиллерию и ударные беспилотники.

Марочко подчеркнул, что атака продолжалась почти все сутки и очень отрицательно сказалась на боеспособности противника.

«Отмечались признаки нарушения управления войсками, панические настроения в украинских подразделениях, нарушение логистики и прочих положительных для наших войск фактов. Также стало известно, что сопутствующие потери были минимальными», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Эксперт пояснил, что это связано с малой активностью украинской системы противовоздушной обороны.

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