В Кремле прокомментировали назначение Хинштейна врио главы Курской области

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Депутата Госдумы от самарского региона Александра Хинштейна назначили врио главы Курской области с учетом его опыта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что на данный момент нельзя говорить о конкретных сроках назначения.
«В установленном порядке президент [России Владимир Путин] четко сказал, что востребовано кризисное управление», — добавил Песков.Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о свой отставке накануне, 5 декабря. Чиновник перешел на новую работу. Он отметил, что приложит все необходимые усилия для оправдания оказанного ему доверия.
Курскую область регулярно обстреливают боевики ВСУ. Они предприняли попытку вторгнуться в российский регион в начале августа.
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Никита Кротов