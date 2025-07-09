В Кремле прокомментировали заявление Сырского о Курской области
В Кремле отказались комментировать заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о необходимости восстановления украинских позиций в Курской и Белгородской областях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля на слова Сырского, сказал: «Никак не отреагировали», сообщает РИА Новости.
Накануне Сырский во время встречи с Владимиром Зеленским отметил, что ВСУ «должны вернуть» позиции в приграничной зоне Курска. Однако он также признал, что украинские войска в настоящее время сталкиваются с серьезными трудностями на нескольких участках фронта.
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