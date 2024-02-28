Во Франции постарались оправдаться за слова об отправке военных на Украину

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Отправленные на Украину французские военные могли бы помогать с охраной границ, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Габриэль Атталь в ходе заседания сената.
«Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой «земля — воздух» или защитой ряда границ», — отметил Атталь.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Париже, заявил, что европейские союзники обсуждали план по отправке военных в зону СВО на Украину, однако, к консенсусу пока не пришли. После этого на французского лидера посыпался шквал критики как из России, так и из союзнических стран.
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Евгения Парфентьева