ВСУ нанесли удар по автомобилю главы Беловского района в Курской области

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Удар по машине главы Беловского района в Курской области Николая Волобуева нанесли боевики ВСУ. Об этом проинформировал губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб. Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям», — сказано в публикации главы региона.Он отметил, что машина серьезно повреждена, но жизнь Волобуева в безопасности. Хинштейн резюмировал, что потребовал от Волобуева пройти полное обследование в обязательном порядке, а также пожелал районному главе выздоровления.
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Никита Кротов