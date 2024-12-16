В Кремле раскрыли отношение Украины к переговорам с РФ

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Украина продолжает отказываться от мирных переговоров с Россией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока вы знаете, что украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров. Фактически, документально эти переговоры президент Зеленский сам себе запретил», — сказал Песков.Ранее газета The New York Times писала, что избранный президент США Дональд Трамп никогда не удовлетворит требования Украины предоставить ей гарантии безопасности США, которые она выдвигает вместо ранее звучавших требований пригласить её в НАТО.
Издание отмечает, что Трамп стремится завершить конфликт, не взяв на себя ответственность за защиту Украины, а также сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом.
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Элина Позднякова