Украина совершила две атаки на российские энергообъекты

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли расположенные в Белгородской области объекты энергетической инфраструктуры в пятницу и субботу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что 11 апреля, в пятницу, в результате обстрела энергообъекта «Нечаевка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» были оборваны провода, из-за чего была отключена высоковольтная линия. Без электроснабжения остались более 600 жителей в Шебекинском районе.
Вчера, 12 апреля, в результате атаки ВСУ на энергообъект «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» без электричества остались жители села Степное.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев по факту не присоединился к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.
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Вчера, 12 апреля, в результате атаки ВСУ на энергообъект «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» без электричества остались жители села Степное.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев по факту не присоединился к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.
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Анастасия Чубина