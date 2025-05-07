Януковича и Асада не позвали на парад Победы в Москве

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Бывших глав государств, живущих в России, не планировалось приглашать на парад Победы в Москве. Об этом «Газете.Ru» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, таких планов не было», — прокомментировал он.
В ноябре 2013 года в Киеве начался госпереворот под названием «Евромайдан». Протесты были связаны с приостановкой подписания Ассоциации с Евросоюзом. В феврале 2014 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул страну. Помимо Януковича, российская сторона приняла несколько десятков украинских чиновников.
В декабре прошлого года боевики захватили власть в Сирии, атаковав республиканскую армию. На фоне происходящих событий бывший на тот момент президентом Сирии Башар Асад перебрался в Россию.
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Никита Кротов