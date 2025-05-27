Пенсионерка пострадала при ударе дрона ВСУ по больнице в Алёшках

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Ночью 27 мая украинский беспилотник ударил по районной больнице в Алёшках. В результате атаки пострадала 85-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.
Он добавил, что повреждены здание медучреждения и машина скорой помощи. Сальдо подчеркнул, что удар был прицельным.
По данным Минобороны, в ночь с 26 на 27 мая российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА.
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По данным Минобороны, в ночь с 26 на 27 мая российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА.
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Анастасия Чубина