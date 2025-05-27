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Пенсионерка пострадала при ударе дрона ВСУ по больнице в Алёшках

Сальдо: ВСУ атаковали больницу в Алёшках, ранена 85-летняя женщина
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Ночью 27 мая украинский беспилотник ударил по районной больнице в Алёшках. В результате атаки пострадала 85-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.
Он добавил, что повреждены здание медучреждения и машина скорой помощи. Сальдо подчеркнул, что удар был прицельным.

По данным Минобороны, в ночь с 26 на 27 мая российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА.

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«Станут законными целями»: Стало известно, как Россия может ответить на атаки со стороны Украины
Сергей Липовой : ВКС РФ могут нанести удары по заводам, производящим Taurus
27 мая 2025, 17:38

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Россия может нанести удары по заводам, где производят ракеты Taurus. Так считает председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой.
«Заявление Мерца о том, что они якобы сняли все ограничения на поставки дальнобойного вооружения киевскому режиму, говорит о том, что Европа не стремится остановить кровопролитную войну на Украине. Наоборот, речь идет о повышении градуса напряжения и усилении военных действий через поставку дополнительных объемов оружия», — отметил Липовой в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Он добавил, что при эскалации украинского конфликта, заводы, где производят ракеты Taurus, станут законными целями для ВКС РФ. Эксперт уточнил, что Россия сможет нанести по ним удары, если ракеты полетят в сторону наших городов, для ликвидации источника опасности.

В свою очередь депутат ГД Виктор Водолацкий заявил, что Москва может применить «другое» оружие, если Запад все-таки решит поставить Киеву дальнобойные ракеты. Об этом пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.

По словам Водолацкого, Россия обладает необходимым вооружением для того, чтобы обеспечить безопасность своих населенных пунктов и не допустить их обстрелов.

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«Таких тварей много»: Милонов призвал составить список уклонистов среди отечественных звезд
Милонов призвал составить список уклонистов среди российских знаменитостей
27 мая 2025, 17:26

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Список уклонистов среди отечественных звезд призвал составить депутат Госдумы Виталий Милонов. Как пишет Общественная Служба Новостей, таким образом парламентарий отреагировал на приезд Глеба Калюжного на призывной пункт.
«Таких тварей много в актерской среде. Я вообще считаю очень большой ошибкой отправлять Калюжного в элитные войска. Какого черта ему создают особые условия для службы, пусть отправляется в обычные войска, а не элитные», — прокомментировал Милонов.
Депутат обратил внимание, что власть должна контролировать эти процессы во избежание повторения подобных ситуаций. Милонов особо подчеркнул, что Калюжный явился на призывной пункт «только когда его захотели за одно место схватить».

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#виталий милонов
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США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта
Кит Келлог заявил, что США получили от Украины список условий для урегулирования
27 мая 2025, 17:09

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Вашингтон получил перечень условий от Киева для урегулирования конфликта. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
«Мы получили список условий для мирного соглашения из Киева», — прокомментировал он журналистам.
Келлог добавил, что важно получить официальные условия и от России, чтобы начать предметные переговоры о возможном прекращении боевых действий или заключении мирного договора.

«Необходимо оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее пойти на переговоры», — пояснил американский спецпосланник.
Кит Келлог обратил внимание на роль международного сообщества в процессе урегулирования конфликта на Украине.

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Воробьёв проверил в «Ясенках» работу бассейна, созданного по просьбе бойцов
27 мая 2025, 16:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» расположен под Подольском. Бойцы не только проходят там программу восстановления, рассчитанную на 21 день, но и получают помощь с оформлением мер соцподдержки и трудоустройством.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В начале мая в центре открыли бассейн, о чём участники СВО просили губернатора. Занятия плаванием помогают быстрее поправиться и подготовиться к протезированию. Воробьёв пообщался с бойцами и врачами.
«Спасибо, что вы подняли эту тему. Абсолютно согласен, что ребятам бассейн необходим», – сказал Воробьёв участнику СВО из Донецка Сергею Колосову, который был одним из инициаторов создания бассейна.
«Хороший бассейн, большое вам спасибо. Два года назад, когда вы к нам приезжали, я просил его построить, потому что не хватало средств реабилитации. Теперь у нас много тренажёров, а бассейн позволяет работать над координацией движений, укреплением мышц», – ответил Колосов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В бассейне – три дорожки по 25 м. Он оснащён подъёмниками. За счёт области закуплены вело- и акватренажёры, шагательный акватренажёр, электронная водная беговая дорожка, брусья для бассейна. Ежедневно лечебным плаванием и гидрореабилитацией могут заниматься около 100 человек.
«Площадь бассейна – более 1 тыс. кв. м. Здесь ещё есть отдельная чаша – там и гидромассаж, и специалист ЛФК может заниматься с ребятами, которые передвигаются на колясках. Бассейном могут пользоваться не только бойцы, но и получатели социальных услуг», – рассказал губернатору директор Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Михаил Маслов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область помогает учреждению с приобретением современного реабилитационного оборудования. Там уже появились система для декомпрессии позвоночника, беговые дорожки с подвесом, барокамера, установка «Экзарта», мультимедийный комплекс «Девирта» и многое другое.

«Наша задача – укомплектовать центр всем необходимым, чтобы ребятам оказывали самую профессиональную помощь, чтобы всегда можно было получить консультацию. Хотел бы сказать отдельное спасибо врачам и директору Михаилу Александровичу Маслову. Очень важно было подобрать сильную команду специалистов, которая давала бы результат. По поручению президента я часто встречаюсь с бойцами, их семьями, вручаю награды. За последнее время у меня не было ни одной встречи, на которой люди не говорили бы добрые слова про «Ясенки», – рассказал глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В «Ясенках» работают 77 специалистов. Коллективу объявлена благодарность губернатора. А инструктору-методисту по ЛФК Павлу Клемяшову Воробьёв вручил Почётную грамоту. Клемяшов поставил на ноги многих бойцов, и они попросили губернатора отметить его наградой.
«Приятно получить награду накануне своего большого своего юбилея – 1 июня мне исполняется 60 лет. Я использую базовые методики, за плечами большая школа Института неврологии. В дальнейшем у меня добавилось много новых приёмов, методов реабилитации. В «Ясенках» с каждым годом расширяются возможности и с точки зрения площадей, и по инвентарю, которого становится гораздо больше – это и тренажеры, и оборудование», – сказал Клемяшов.
Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В центре действуют 10 программ восстановления физической активности. Важно, что в «Ясенках» бойцы могут находиться вместе с близкими, которые могут их сопровождать весь период лечения.

С сентября прошлого года на базе центра проводится работа по психотерапии участников СВО под руководством профессора, главного внештатного врача-психиатра Минздрава России Зураба Кекелидзе.
«Я был контужен, сейчас прохожу психологическую помощь. Мне здесь здорово помогли, чувствую себя уже намного лучше», – рассказал Геннадий Горюнов.
В зоне СВО он служил в разведке, во время боевого задания над головой разорвалась мина. Бойца сильно контузило, он не узнавал даже родных. К тому же отказала рука. В «Ясенки» он приезжает уже в пятый раз.
«Был момент, когда бойцы, которые многое прошли, стеснялись ходить к психологу. Но затем стали друг другу рассказывать, что это очень важно, что ты получаешь ответы на многие вопросы. И мы видим, насколько необходима сейчас психологическая служба», – подчеркнул Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В «Ясенках» также работает отделение ДОСААФ, где учат водить автомобили с ручным управлением. Программа включает 188 часов теории и 16 часов практики. Машины предоставляет ветеранам фонд «Защитники Отечества».

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ВСУ толкают Россию к созданию зоны безопасности под Черниговом
27 мая 2025, 15:18

Фото: iStock/IherPhoto

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически вынуждают Россию создать зону безопасности в Черниговской области. Об этом пишет «NEWS.ru»‎.
По его словам, Москва уже начала формировать аналогичную зону в Сумской области. Он отметил, что данная мера может стать реакцией на постоянные атаки украинских вооруженных сил по Брянской области.

Дандыкин пояснил, что создание зоны безопасности в Черниговской области может стать реальным шагом, если украинские силы будут продолжать свои действия.

«Если ВСУ хотят, чтобы зона безопасности создавалась и в Черниговской области, с которой граничит Брянская область, то тогда это вопрос решаемый», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Эксперт также добавил, что все провокации будут пресекаться, что указывает на готовность России реагировать на действия противника.

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#всу
#наемник
#брянская область
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