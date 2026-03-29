В Кремле высказались о решении вступления России в Совет мира Трампа
Москва не приняла решения о присоединении к «Совету мира», созданному по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Совет мира» официально учредили 22 января в Давосе, его устав подписали 19 государств. Организация создавалась при активном участии США для управления сектором Газа по договоренностям между Израилем и ХАМАС, и этот формат был утвердила ООН. Вместе с тем Вашингтон продвигает идею использования совета для предотвращения и урегулирования конфликтов и в других регионах.
«Нет, этого решения нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Песков также отметил, что на фоне военных действий США на Ближнем Востоке концепция данного совета потеряла актуальность.
«Мы видим, что в целом, пока идет война [на Ближнем Востоке], фраза «Совет мира», наверное, сейчас менее актуальна, чем она была до начала этой войны. Надо, наверное, дождаться, чем это все закончится», — добавил он.Как подчеркивали в МИД России, которому поручили выработать позицию Москвы, нынешние устав и мандат «Совета мира» вызывают вопросы, поскольку предусматривают «замену» существующих структур ООН по ряду параметров. Аналогичные претензии к новой организации возникли и у многих других дружественных России стран.