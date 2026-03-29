В Кремле высказались о решении вступления России в Совет мира Трампа

29 марта 2026, 11:38

Пресс-секретарь Песков: решения по вступлению РФ в Совет мира Трампа нет

Москва не приняла решения о присоединении к «Совету мира», созданному по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.





«Совет мира» официально учредили 22 января в Давосе, его устав подписали 19 государств. Организация создавалась при активном участии США для управления сектором Газа по договоренностям между Израилем и ХАМАС, и этот формат был утвердила ООН. Вместе с тем Вашингтон продвигает идею использования совета для предотвращения и урегулирования конфликтов и в других регионах.





«Нет, этого решения нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

«Мы видим, что в целом, пока идет война [на Ближнем Востоке], фраза «Совет мира», наверное, сейчас менее актуальна, чем она была до начала этой войны. Надо, наверное, дождаться, чем это все закончится», — добавил он.