Владимир Путин (фото: kremlin.ru) С
Президент России Владимир Путин проводит международный телефонный разговор, Кремль готовит сообщение о его деталях. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами. По его словам, подробности должны появиться в первой половине дня.
«В первой половине дня мы сообщим вам о международном телефонном разговоре, который у президента проходит», — отметил он.Напомним, на прошлой неделе, 15 ноября, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Беседа глав государств продлилась около часа. В ходе разговора Шольц призвал Путина к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер обратил внимание, что Германия продолжит поддерживать украинскую сторону, пока это необходимо.
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