В Кремле высказались об участии России в контактах Киева с США

Песков: У Киева и США будут двусторонние контакты, Россия не участвует
Москва не примет участия в переговорах между Киевом и Вашингтоном, о которых ранее говорил Владимир Зеленский. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский заявил, что в субботу в США пройдут встречи, посвященные урегулированию конфликта на Украине. С начала года представители сторон уже провели три раунда переговоров. Последний из них состоялся в Женеве 17-18 февраля.
«Это будут двусторонние контакты», — сказал Песков.
СМИ писали, что по итогам февральской встречи никаких документов не подписали. Информации о месте и сроках новых контактов пока нет. По словам представителя Кремля, в настоящий момент у США существуют другие приоритеты.