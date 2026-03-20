В Кремле высказались об участии России в контактах Киева с США

20 марта 2026, 15:45

Песков: У Киева и США будут двусторонние контакты, Россия не участвует

Москва не примет участия в переговорах между Киевом и Вашингтоном, о которых ранее говорил Владимир Зеленский. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





Ранее Зеленский заявил, что в субботу в США пройдут встречи, посвященные урегулированию конфликта на Украине. С начала года представители сторон уже провели три раунда переговоров. Последний из них состоялся в Женеве 17-18 февраля.





«Это будут двусторонние контакты», — сказал Песков.