В Крыму арестовали имущество родных командира бригады украинской армии Шепцова

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В рамках расследования уголовного дела о террористических актах на территории Крыма следователи арестовали имущество ряда граждан, проинформировал Телеграм-канал «Следком».
Следователи продолжают расследовать уголовное дело, в рамках которого заочно обвинили командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения Вооружённых сил Украины (ВСУ) капитана первого ранга Александра Щепцова.
Следствие полагает, что в период с ноября 2023 по март 2024 год стал организатором четырёх террористических атак с помощью безэкипажных катеров с взрывными устройствами, которые были ориентированы на объекты в Крыму и в Черном море.
В Следственном комитете полагают, что полученные доходы от данного имущества использовались «для финансирования терроризма и деятельности», которая направлена против безопасности России.
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Следствие полагает, что в период с ноября 2023 по март 2024 год стал организатором четырёх террористических атак с помощью безэкипажных катеров с взрывными устройствами, которые были ориентированы на объекты в Крыму и в Черном море.
«Судом удовлетворено ходатайство следователя СК России о наложении ареста на имущество третьих лиц – родственников Щепцова, находящееся в Республике Крым: земельные участки и коммерческую недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей», — говорилось в публикации.
В Следственном комитете полагают, что полученные доходы от данного имущества использовались «для финансирования терроризма и деятельности», которая направлена против безопасности России.
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Ольга Енгалычева