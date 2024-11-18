В Крыму арестовали имущество родных командира бригады украинской армии Шепцова

17 ноября в Курской области ВСУ нанесли удар по гражданскому транспорту. В одном из автомобилей, попавших под атаку, находилась 34-летняя Юлия Кузнецова, редактор «Народной газеты». Вместе с ней в машине были верстальщик издания и участковый, который их сопровождал. Травмы женщины оказались смертельными, остальным удалось выжить. О деталях происшествия расскажет «Радио 1».