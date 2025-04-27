В Крыму назвали пиратством арест Украиной иностранного судна в Чёрном море

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал захват Украиной иностранного судна в Чёрном море пиратством. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Политик сравнил произошедшее с сюжетом голливудского блокбастера «Пираты Карибского моря», однако подчеркнул, что это происходит в реальной жизни. Теперь одна из стран Азии испытала на себе «пиратские ухватки киевского режима».
В связи с произошедшим Константинов отметил, что с Украиной нельзя заключать сделки по безопасности навигации в Чёрном море.
Напомним, что Украина на днях задержала судно под предлогом вывоза зерна из Крыма. Власти страны выдвинули версию о том, что экипаж корабля азиатской страны якобы причастен к «теневому флоту» России.
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В связи с произошедшим Константинов отметил, что с Украиной нельзя заключать сделки по безопасности навигации в Чёрном море.
Напомним, что Украина на днях задержала судно под предлогом вывоза зерна из Крыма. Власти страны выдвинули версию о том, что экипаж корабля азиатской страны якобы причастен к «теневому флоту» России.
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Анастасия Чинкова