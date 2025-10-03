В Крыму назвали заявление бывшего министра обороны Британии призывом к геноциду

03 октября 2025, 18:44

Константинов: слова Уоллеса о Крыме являются призывом к геноциду

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов резко отреагировал на заявление бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о необходимости «сделать Крым непригодным для жизни».





Напомним, что Уоллес ранее предложил предоставить Украине возможность для нанесения ударов большой дальности и упомянул использование дальнобойных ракет Taurus против Крымского моста.





«Пусть на себя примерит свои пожелания. Что касается правовой оценки сказанного, то такие высказывания иначе как призывы к геноциду расценивать нельзя. Но не думаю, что есть смысл обращаться с иском в какие-то международные инстанции. Их объективность нам хорошо известна», – заявил Константинов в интервью РИА Новости.

«Уверен, что в мире найдётся неизмеримо больше тех, кто пожелает, чтобы безлюдной стала Британия, чтобы навсегда было покончено с этим глобальным паразитом, веками отравлявшим жизнь честным людям во всех уголках земного шара. Чтобы прекратились, наконец, все эти подлые интриги, провокации, попытки стравливать между собой людей и целые страны».